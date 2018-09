Calvin Harris, Sam Smith – Promises: яскравий танцювальний кліп

Sam Smith разом з Calvin Harris презентувала запальне відео на трек Promises, яке здивує!

Англійський співак Sam Smith спільно з шотландським ді-джеєм Calvin Harris випустив кліп на драйвову пісню Promises:, вразивши прихильників. Відео, яке знімалось у Лос-Анджелесі звертає увагу на культуру ЛГБТ-балів, з якою можна детальніше познайомитись у новому серіалі "Поза". Чимало танців, образів та талановитих людей. Зацініть!

Calvin Harris, Sam Smith – Promises: дивіться кліп онлайн:

Calvin Harris, Sam Smith – Promises: текст пісні:

Are you drunk enough

Not to judge what I’m doing

Are you high enough

To excuse that I’m ruined

Cause I’m ruined

Is it late enough

For you to come and stay over

Cause we’re free to love

So tease me

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

Tonight

Is it loud enough

Cause my body is calling for ya

Calling for ya

I need someone

To do the things that I do

I’m heating up

Energy’s taking control

I’m speeding up

My heartbeat’s dancing alone

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

Tonight

Cause I need

Your green light

Day and night

Say that you’re mine

Cause I need

Your green light

Day and night

Say that you’re mine

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

I make no promises

I can’t do golden rings

But I’ll give you everything

(Tonight)

Magic is in the air

There ain’t no science here

So come get your everything

(Tonight)

Tonight

