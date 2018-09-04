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Calvin Harris, Sam Smith – Promises: яскравий танцювальний кліп

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Calvin Harris та Sam Smith випустили кліп Promises - фото 1
Calvin Harris та Sam Smith випустили кліп Promises / Weraveyou

Sam Smith разом з Calvin Harris презентувала запальне відео на трек Promises, яке здивує!

Англійський співак Sam Smith спільно з шотландським ді-джеєм Calvin Harris випустив кліп на драйвову пісню Promises:, вразивши прихильників. Відео, яке знімалось у Лос-Анджелесі звертає увагу на культуру ЛГБТ-балів, з якою можна детальніше познайомитись у новому серіалі "Поза". Чимало танців, образів та талановитих людей. Зацініть!

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Calvin Harris, Sam Smith Promises: дивіться кліп онлайн:

Calvin Harris, Sam Smith Promises: текст пісні:

Are you drunk enough
Not to judge what I’m doing
Are you high enough
To excuse that I’m ruined
Cause I’m ruined
Is it late enough
For you to come and stay over
Cause we’re free to love
So tease me

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)
Tonight

Is it loud enough
Cause my body is calling for ya
Calling for ya
I need someone
To do the things that I do
I’m heating up
Energy’s taking control
I’m speeding up
My heartbeat’s dancing alone

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)
Tonight

Cause I need
Your green light
Day and night
Say that you’re mine

Cause I need
Your green light
Day and night
Say that you’re mine

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)

I make no promises
I can’t do golden rings
But I’ll give you everything
(Tonight)

Magic is in the air
There ain’t no science here
So come get your everything
(Tonight)
Tonight

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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