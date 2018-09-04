Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи

Популярні пісні допоможуть зосередитись на роботі та зарядити гарним настроєм. Слухай ідеальний плейлист музики для продуктивного дня від Радіо МАКСИМУМ!

Попереду багато роботи і потрібно зібратись з силами? Вмикай плейлист найкращих пісень для роботи та заряджайся хорошим настроєм. Популярні пісні змусять непомітно підспівувати і просто зроблять день легшим. Заціни!

І ще: Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас

Плейлист популярної музики для роботи, слухати онлайн:

Плейлист популярної музики для роботи, список треків:

Be Alright - Dean Lewis Eastside - Benny Blanco, Halsey, Khalid Dance To This - Troye Sivan, Ariana Grande Promises - Calvin Harris, Sam Smith Right Now - Nick Jonas, Robin Schulz Seeing Blind - Niall Horan, Maren Morris Jump - Julia Michaels One Day - Logic, Ryan Tedder Us - James Bay, Alicia Keys Down - Marian Hill Love It If We Made It - The 1975 Hunger - Florence + The Machine In My Blood - Shawn Mendes Lonely Together Avicii, RITA ORA Want You Back - 5 Seconds Of Summer Neighborhood - Her Unstoppable - The Score PDA - Scott Helman Wall Of Glass - Liam Gallagher How Long - Charlie Puth Waiting on a Song - Dan Auerbach Getting Along - The Magic Gang Love Me Better James Morning Bells - Lola Marsh Don't Make Me Wait - Sting, Shaggy

Читайте також: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня