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Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи

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Музика для роботи

Популярні пісні допоможуть зосередитись на роботі та зарядити гарним настроєм. Слухай ідеальний плейлист музики для продуктивного дня від Радіо МАКСИМУМ!

Попереду багато роботи і потрібно зібратись з силами? Вмикай плейлист найкращих пісень для роботи та заряджайся хорошим настроєм. Популярні пісні змусять непомітно підспівувати і просто зроблять день легшим. Заціни!

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Плейлист популярної музики для роботи, слухати онлайн:

Плейлист популярної музики для роботи, список треків:

  1. Be Alright - Dean Lewis
  2. Eastside - Benny Blanco, Halsey, Khalid
  3. Dance To This - Troye Sivan, Ariana Grande
  4. Promises - Calvin Harris, Sam Smith
  5. Right Now - Nick Jonas, Robin Schulz
  6. Seeing Blind - Niall Horan, Maren Morris
  7. Jump - Julia Michaels
  8. One Day - Logic, Ryan Tedder
  9. Us - James Bay, Alicia Keys
  10. Down - Marian Hill
  11. Love It If We Made It - The 1975
  12. Hunger - Florence + The Machine
  13. In My Blood - Shawn Mendes
  14. Lonely Together Avicii, RITA ORA
  15. Want You Back - 5 Seconds Of Summer
  16. Neighborhood - Her
  17. Unstoppable - The Score
  18. PDA - Scott Helman
  19. Wall Of Glass - Liam Gallagher
  20. How Long - Charlie Puth
  21. Waiting on a Song - Dan Auerbach
  22. Getting Along - The Magic Gang
  23. Love Me Better James
  24. Morning Bells - Lola Marsh
  25. Don't Make Me Wait - Sting, Shaggy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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