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Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас

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Найкращі українські новинки літа 2018 - фото 1
Найкращі українські новинки літа 2018

Літо 2018 було врожайним на нові українські пісні, чимало з яких уже стали хітами та підкорили радіочарти. Зібрали для вас найкращі прем'єри, якими потішили наші артисти. Якісна та різножанрова музика вас не розчарує – слухайте!

Упродовж літа 2018 українські артисти представили якісні новинки, повз які ми не могли пройти повз. Тішить, що наша музика багата на різні жанри та вміє дивувати несподіваними колабораціями або ж творчими експериментами.

Це цікаво: Дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження

Слухайте найкращі українські пісні цього літа за версією Радіо МАКСИМУМ. Звісно, цей рейтинг можна доповнювати, адже ми обрали тільки най-найпопулярніші сингли. Якщо ваша улюблена пісня не потрапила в цей список – діліться нею в коментарях!

Антитіла – Лови момент

Океан Ельзи – В небо жене

Бумбокс & The Gitas – Тримай мене

Олег Винник – Вишиванка

Ivan NAVI – Це Вона (Зірка)

ВІП Тернопіль – Синя смужка

MamaRika – FAYNO

TAYANNA – Фантастична Жiнка

СКАЙ – Давай Втечемо

Фіолет – Найкращий друг

А яка пісня сподобалася вам найбільше? Пишіть у коментарях!

Слухай також: Названо найпопулярніші треки літа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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