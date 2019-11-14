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Біллі Айліш – Everything I Wanted: слухайте новий хіт, який підкорює мережу

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Billie Eilish - фото 1
Billie Eilish

Співачка Біллі Айліш, яка стала головним відкриття 2019 року, випустила новий сингл "Everything I Wanted". Це її перша пісня з моменту виходу в березні дебютного альбому "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Слухайте та насолоджуйтесь новинкою!

У пісні "Everything I Wanted" 17-річна Біллі Айліш розповідає про нічний жах: їй приснилось, ніби вона наклала на себе руки, а всім друзям і шанувальникам було на це наплювати.

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Співачка присвятила композицію рідному брату Фіннеасу, з яким вона складає і записує музику. Біллі називає його своїм найкращим другом, який завжди її підтримує, що б не сталося.

Слухати онлайн нову пісню Billie Eilish – everything i wanted:

Текст і слова пісні "Everything I Wanted"

[Verse 1]
I had a dream
I got everything I wanted
Not what'd you think
And if I'm bein' honest it might've been a nightmare
To anyone who might care
Thought I could fly (fly)
So I stepped off the Golden, mm
Nobody cried
Nobody even noticed
I saw them standing right there
Kinda thought they might care

[Pre-Chorus]
I had a dream I got everything I wanted
But when I wake up I see you with me

[Chorus]
And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you"
Don't wanna lie here, but you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn't wonder why you hear, "They don't deserve you"

[Verse 2]
I tried to scream but my head was underwater
They called me weak, like I'm not just somebody's daughter
Coulda been a nightmare, but it felt like they were right there
And it feels like yesterday was a year ago
But I don't wanna let anybody know
'Cause everybody wants something from me now
And I don't wanna let them down

[Pre-Chorus]
I had a dream I got everything I wanted
But when I wake up I see you with me

[Chorus]
And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you"
Don't wanna lie here, but you can learn to
If I could change the way that you see yourself
You wouldn't wonder why you hear, "They don't deserve you"

[Outro]
If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?
If I knew it all then, would I do it again?
Would I do it again?
If they knew what they said would go straight to my head
What would they say instead?

Біллі Айліш - 17 років - фото 368014
Біллі Айліш - 17 років

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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