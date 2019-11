Біллі Айліш – Everything I Wanted: слухайте новий хіт, який підкорює мережу

Співачка Біллі Айліш, яка стала головним відкриття 2019 року, випустила новий сингл "Everything I Wanted". Це її перша пісня з моменту виходу в березні дебютного альбому "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Слухайте та насолоджуйтесь новинкою!

У пісні "Everything I Wanted" 17-річна Біллі Айліш розповідає про нічний жах: їй приснилось, ніби вона наклала на себе руки, а всім друзям і шанувальникам було на це наплювати.

Співачка присвятила композицію рідному брату Фіннеасу, з яким вона складає і записує музику. Біллі називає його своїм найкращим другом, який завжди її підтримує, що б не сталося.

Текст і слова пісні "Everything I Wanted"

[Verse 1]

I had a dream

I got everything I wanted

Not what'd you think

And if I'm bein' honest it might've been a nightmare

To anyone who might care

Thought I could fly (fly)

So I stepped off the Golden, mm

Nobody cried

Nobody even noticed

I saw them standing right there

Kinda thought they might care

[Pre-Chorus]

I had a dream I got everything I wanted

But when I wake up I see you with me

[Chorus]

And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you"

Don't wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear, "They don't deserve you"

[Verse 2]

I tried to scream but my head was underwater

They called me weak, like I'm not just somebody's daughter

Coulda been a nightmare, but it felt like they were right there

And it feels like yesterday was a year ago

But I don't wanna let anybody know

'Cause everybody wants something from me now

And I don't wanna let them down

[Pre-Chorus]

I had a dream I got everything I wanted

But when I wake up I see you with me

[Chorus]

And you say, "As long as I'm here, no one can hurt you"

Don't wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn't wonder why you hear, "They don't deserve you"

[Outro]

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

Біллі Айліш - 17 років

