Картинки з Днем ангела Юрія 2020: вітальні листівки та відкритки

6 травня Юрії святкують іменини. Підготували для вас найкращі привітання у листівках та картинках для іменинників, тож обирайте те, що надішлете знайомим Юріям!

Картинки з Днем ангела Юрія подарують гарний настрій винуватцям свята. Найкращі привітання з іменинами у картинках, а також прикольні листівки та смішні відкритки – у нашій підбірці від Радіо МАКСИМУМ!

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Вітальні картинки, листівки та відкритки на це свято на українській мові точно стануть вам у пригоді!

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Картинки з Днем ангела Юрія

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Дорогий Юрію, вітаю тебе і хочу побажати тобі міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Юра, будь завжди сміливий, рішучий, впевнений, чарівний і гарний собою, з легкістю розв'язуй будь-які питання і з успіхом впокорюй будь-які вершини. І нехай тобі жити та творити допомагає любов!

Гарні відкритки на День ангела Юри

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Юрій, у тебе сьогодні свято! Від душі вітаю тебе і бажаю багато різноманітних благ і шикарних перспектив на майбутнє. Завойовуй свої висоти, розвивайся та удосконалюється. Ти можеш багато, я вірю, що у тебе все вийде!

Вітальні листівки на іменини Юрі

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Ти неймовірна людина, яка вміє цінувати та берегти своє щастя. Юро, для мене честь, що ти входиш в число моїх знайомих, оскільки ти маєш запал, світлу душу і здатність до розуміння. І сьогодні, в настільки особливий, яскравий день, мені б хотілося побажати тобі душевного комфорту, легкості у всіх справах, умиротворення та ідилії. Збережи свій оптимізм, і побачиш, як він тобі допоможе!

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