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Картинки з Днем ангела Юрія 2020: вітальні листівки та відкритки
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6 травня Юрії святкують іменини. Підготували для вас найкращі привітання у листівках та картинках для іменинників, тож обирайте те, що надішлете знайомим Юріям!
Картинки з Днем ангела Юрія подарують гарний настрій винуватцям свята. Найкращі привітання з іменинами у картинках, а також прикольні листівки та смішні відкритки – у нашій підбірці від Радіо МАКСИМУМ!
Тут більше: Привітання з Днем ангела Юрія 2019 і картинки на іменини Юри
Вітальні картинки, листівки та відкритки на це свято на українській мові точно стануть вам у пригоді!
Щоб скачати зображення безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – натисніть на картинку пальцем і чекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!
Картинки з Днем ангела Юрія
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Дорогий Юрію, вітаю тебе і хочу побажати тобі міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Юра, будь завжди сміливий, рішучий, впевнений, чарівний і гарний собою, з легкістю розв'язуй будь-які питання і з успіхом впокорюй будь-які вершини. І нехай тобі жити та творити допомагає любов!
Гарні відкритки на День ангела Юри
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Юрій, у тебе сьогодні свято! Від душі вітаю тебе і бажаю багато різноманітних благ і шикарних перспектив на майбутнє. Завойовуй свої висоти, розвивайся та удосконалюється. Ти можеш багато, я вірю, що у тебе все вийде!
Вітальні листівки на іменини Юрі
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Ти неймовірна людина, яка вміє цінувати та берегти своє щастя. Юро, для мене честь, що ти входиш в число моїх знайомих, оскільки ти маєш запал, світлу душу і здатність до розуміння. І сьогодні, в настільки особливий, яскравий день, мені б хотілося побажати тобі душевного комфорту, легкості у всіх справах, умиротворення та ідилії. Збережи свій оптимізм, і побачиш, як він тобі допоможе!
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