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Привітання з Днем ангела Юрія 2019 і картинки на іменини Юри
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Красиві привітання з Днем ангела Юрія потішать власників цього імені в їхнє свято. 6 травня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Юри!
Ім'я Юрій походить від грецького імені Георгій і означає "хлібороб". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 17 лютого та 6 травня. Однак найвідомішими є саме іменини 6 травня, адже в цей день вшановують святого Георгія Змієборця.
Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою
Тож якщо у вас є знайомі Юри – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках.
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу:
- Красиві вірші для привітання
- Короткі SMS побажання
- Вітання своїми словами (прозою)
- Картинки на іменини
Привітання з Днем ангела Юрія у віршах
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Юрій – ім'я царське!
Сьогодні за столом
Відкриємо ми шампанське,
В келихи розіллємо.
Привітаємо ми Юрія,
Щоб як цар він жив,
Щоб свої зусилля
В достаток він вложив.
***
Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,
Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,
А якщо у Вас є трохи часу та бажання,
То можемо прочитати Вам побажання.
Успіхів на роботі і в сімейному житті,
Дружина і діти щоб не були сумні,
У всьому знайдіть гумор та позитив,
Тоді для Вас світліше стане цей світ.
***
Сильний, сміливий, незалежний,
Ти, як Зевс, непереможний.
Ми тобі бажаємо, Юрій,
Жити як цар, як Алладін.
Нехай не пропадає жага
Вражень, життя, нехай
Для тебе відкриті двері
У сади радості й почуттів.
***
Мій милий, ласкавий та хоробрий юнак,
Зовсім як тезка твій – Гагарін-космонавт!
Ти перший став для мене у всьому,
І щастя неземне, що ми з тобою разом.
Хочу тебе привітати в день світлий
І зустріти годину з тобою досвітню.
***
Тихий, скромний, добрий малий,
Педантичний унікал,
Домосід, рибак бувалий,
І лиш трішки екстремал.
Шануєш сім'ю, її закони,
Влада дружини, порив ідей,
Всім зрозумілі канони,
Любиш бути серед людей.
Юрій, по суті – господар,
Справ домашніх – спец,
Нікуди не зникаємо,
Кращий у світі ти татусь!
***
Юрій, вітаю зі святом тебе!
Радій від щирого серця тепер,
Відпочивай, весь світ люблячи,
А працюй не поспішаючи.
Нехай сьогодні буде гостина,
Прибіжать до тебе друзі,
Й всміхнеться тобі ця днина
І привітає раптом тебе!
***
Прикольні вітальні вірші
Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та всепланово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
В голові, в родині тотального порядку.
***
Нехай вдача пронесеться
По всім житті бурею,
А ти в епіцентр потрап
До неї швидше, Юрію!
Нехай підхопить вітер щастя,
Завірюха грошей нехай замете,
Ураган любові й краси
Дах нехай геть знесе.
СМС поздоровлення з іменинами для Юри
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Юро, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров'я додається!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Хай ангел життя твоє оберігає,
Біда нехай тебе не знає,
Хай горе від тебе біжить,
Друзі нехай не кривдять.
І що б усім ворогам на зло
Тобі завжди у всьому везло!
***
Нехай під крилами своїми
Юрія ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Юрці нашому дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
***
Юрій, вірний наш товариш!
Всі вітаємо тебе.
Нехай праця буде в радість,
В щасті віднайди себе.
***
Побажаємо ми Юрі
Уникати всі печалі,
Щоб нотки чарів
На душі звучали!
Вітання на іменини Юрія у прозі
***
В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.
***
Вітаю тебе з Днем Ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.
***
Юро, вітаємо з Днем Ангела! Чудовий хлопець Юра, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітним бажанням, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та
натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.
***
З Днем ангела, Юрчику, тебе! Нехай кожна мить тобі приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом, бажаю міцного здоров'я і добробуту у всьому!
***
Юрчику, Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес! Вітаю і бажаю удачі в усіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім'я, Юрій, пишається знайомством з тобою. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а в роботі й житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!
***
Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!
***
Шановний Юрій! Вітаю і хочу побажати міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Будьте завжди сміливим, рішучим, впевненим, чарівним і гарним, з легкістю розв'язуйте будь-які справи й з успіхом підкорюйте будь-які вершини. І нехай вам жити й творити допомагає любов!
Картинки і листівки Юрі у День Ангела
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