Привітання з Днем ангела Юрія 2019 і картинки на іменини Юри

Красиві привітання з Днем ангела Юрія потішать власників цього імені в їхнє свято. 6 травня не забудьте поздоровити знайомих іменинників – ось поздоровлення і картинки для Юри!

Ім'я Юрій походить від грецького імені Георгій і означає "хлібороб". Свій День ангела власники цього імені відзначають кілька разів у рік: 17 лютого та 6 травня. Однак найвідомішими є саме іменини 6 травня, адже в цей день вшановують святого Георгія Змієборця.

Тут більше: Привітання з Днем ангела українською мовою

Тож якщо у вас є знайомі Юри – обов'язково поздоровте їх з іменинами! До вашої уваги найкращі вітання на українській мові у віршах, смс, прозі та картинках.

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***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Юрій – ім'я царське!

Сьогодні за столом

Відкриємо ми шампанське,

В келихи розіллємо.

Привітаємо ми Юрія,

Щоб як цар він жив,

Щоб свої зусилля

В достаток він вложив.

***

Сьогодні поспішаємо від серця ми Юрія привітати,

Ми Вам хочемо подарунки, настрій запропонувати,

А якщо у Вас є трохи часу та бажання,

То можемо прочитати Вам побажання.

Успіхів на роботі і в сімейному житті,

Дружина і діти щоб не були сумні,

У всьому знайдіть гумор та позитив,

Тоді для Вас світліше стане цей світ.

***

Сильний, сміливий, незалежний,

Ти, як Зевс, непереможний.

Ми тобі бажаємо, Юрій,

Жити як цар, як Алладін.

Нехай не пропадає жага

Вражень, життя, нехай

Для тебе відкриті двері

У сади радості й почуттів.

***

Мій милий, ласкавий та хоробрий юнак,

Зовсім як тезка твій – Гагарін-космонавт!

Ти перший став для мене у всьому,

І щастя неземне, що ми з тобою разом.

Хочу тебе привітати в день світлий

І зустріти годину з тобою досвітню.

***

Тихий, скромний, добрий малий,

Педантичний унікал,

Домосід, рибак бувалий,

І лиш трішки екстремал.

Шануєш сім'ю, її закони,

Влада дружини, порив ідей,

Всім зрозумілі канони,

Любиш бути серед людей.

Юрій, по суті – господар,

Справ домашніх – спец,

Нікуди не зникаємо,

Кращий у світі ти татусь!

***

Юрій, вітаю зі святом тебе!

Радій від щирого серця тепер,

Відпочивай, весь світ люблячи,

А працюй не поспішаючи.

Нехай сьогодні буде гостина,

Прибіжать до тебе друзі,

Й всміхнеться тобі ця днина

І привітає раптом тебе!

***

Прикольні вітальні вірші

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,

Щоб збувалися найскладніші мрії,

Надихайся та всепланово рости,

Все, що шукаєш – легко знайти.

І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,

В голові, в родині тотального порядку.

***

Нехай вдача пронесеться

По всім житті бурею,

А ти в епіцентр потрап

До неї швидше, Юрію!

Нехай підхопить вітер щастя,

Завірюха грошей нехай замете,

Ураган любові й краси

Дах нехай геть знесе.

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Юро, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров'я додається!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Нехай під крилами своїми

Юрія ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Юрці нашому дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Тебе з іменинами вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає!

***

Юрій, вірний наш товариш!

Всі вітаємо тебе.

Нехай праця буде в радість,

В щасті віднайди себе.

***

Побажаємо ми Юрі

Уникати всі печалі,

Щоб нотки чарів

На душі звучали!

Відкритка для Юрія

***

В цей радісний для нас день саме ти є іменинником! Юрчику, щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити й бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення і щиру радість.

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Дорогий Юрію, прийми вітання від щирого серця. Бажаю тобі яскравого світла на життєвому шляху і підтримки рідних людей, доброго здоров'я і добробуту, цілеспрямованості до своїх бажань і переможних підсумків великих справ, відмінного настрою і велику повагу.

***

Юро, вітаємо з Днем Ангела! Чудовий хлопець Юра, сьогодні свято твоєї душі, твій день, вітаю тебе. Побажаю великих успіхів на шляху до великих цілей і заповітним бажанням, бажаю невтомних сил і бадьорості духу, нескінченної енергії та

натхнення, міцного кохання і приємних щасливих моментів.

***

З Днем ангела, Юрчику, тебе! Нехай кожна мить тобі приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! Будь сильним і духом, і тілом, бажаю міцного здоров'я і добробуту у всьому!

***

Юрчику, Твій ангел-хранитель оберігає тебе з висоти небес! Вітаю і бажаю удачі в усіх сферах життя. Нехай кожен твій друг, тільки почувши твоє ім'я, Юрій, пишається знайомством з тобою. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, а в роботі й житті у тебе будуть лише успішні дні, тижні та місяці. Зі святом!

***

Юро, з Днем ангела! Хоробрий, славний і гарний Юрій, у твій день бажаю тобі сили, щастя, здоров'я і перемог. Нехай кожен день дарує можливість відчувати себе крутим, успішним і улюбленим. Всіх благ тобі, Юрій, удачі та здоров'я!

***

Шановний Юрій! Вітаю і хочу побажати міцного здоров'я, світлого розуму і стовідсоткового щастя. Будьте завжди сміливим, рішучим, впевненим, чарівним і гарним, з легкістю розв'язуйте будь-які справи й з успіхом підкорюйте будь-які вершини. І нехай вам жити й творити допомагає любов!

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