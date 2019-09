Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн

Billie Eilish – all the good girls go to hell, кліп онлайн

Біллі Айліш потішила фанатів незвичайним кліпом на трек "All the good girl go to hell", який вирішила привернути увагу до проблем з екологією. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Юна співачка Біллі Айліш, яка стрімко увірвалась у світові чарти, презентувала довгоочікуване відео на трек "All the good girl go to hell". За лічені години запис зібрав понад 6 мільйонів переглядів та більш як 1,3 мільйона вподобань.

17-річна зірка знову влаштувала видовище у новому кліпі, щоправда, значно серйозніше, аніж раніше. Річ у тому, що дівчина перетворюється у грішного ангела, який впав прямісінько на землю. Вимазана у чорній рідині, наче у нафті, дівчина позбувається своїх янгольських крил, які не випадково у неї з'явились, а навколо все палає у вогні. Таким чином Біллі вирішила привернути увагу до проблем з екологією, а порівняння з нафтою і справді натягає на певні роздуми. Доповнює ж картину єдиний тег до відео – #climatestrike (Молодіжний страйк за клімат).

Billie Eilish – all the good girls go to hell, дивитись новий кліп онлайн:

