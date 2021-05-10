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10 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста

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Плейлист для заняття сексом - фото 1
Плейлист для заняття сексом

Займатися сексом в абсолютній тиші – сумнівне задоволення. Тож ми рекомендуємо вмикати улюблені пісні, які дозволяють не лише неабияк розслабитися, а й додати певної пікантності. До вашої уваги 10 найкращих пісень, під які займатися сексом – одне задоволення.

Як пише Bandt, музичний сервіс Spotify склав еротичний плейлист. Рекомендуємо додати ці пісні до своєї бібліотеки, щоб заняття сексом стало ще приємнішим.

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Вибір музики важливий не тільки для створення настрою, але і для його підтримки. Ось чому так важливо, яка музика звучатиме під час сексу. Але тонкість в тому, що музиканти все не вгамовуються та продовжують записувати нові пісні. Ось і виходить, що списки пісень для сексу доводиться постійно оновлювати.

На щастя, є опитування, які дозволяють освіжувати наші еротичні плейлисти. Ловіть ТОП 10 пісень від слухачів Spotify, під які рекомендують займатися сексом.

ТОП 10 пісень для заняття сексом

All The Time – Jeremih

Sex – Cheat Codes

Pony – Ginuwine

Neighbors Know My Name – Trey Songz

Often – The Weeknd

Slow Motion – Trey Songz

Earned It (Fifty Shades Of Grey) – The Weeknd

Ride – SoMo

Birthday Sex – Jeremih

Sex With Me – Rihanna

Додайте ці пісні до свого плейлиста, щоб отримувати ще більше задоволення від заняття сексом!

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