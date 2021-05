10 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста

Займатися сексом в абсолютній тиші – сумнівне задоволення. Тож ми рекомендуємо вмикати улюблені пісні, які дозволяють не лише неабияк розслабитися, а й додати певної пікантності. До вашої уваги 10 найкращих пісень, під які займатися сексом – одне задоволення.

Як пише Bandt, музичний сервіс Spotify склав еротичний плейлист. Рекомендуємо додати ці пісні до своєї бібліотеки, щоб заняття сексом стало ще приємнішим.

Вибір музики важливий не тільки для створення настрою, але і для його підтримки. Ось чому так важливо, яка музика звучатиме під час сексу. Але тонкість в тому, що музиканти все не вгамовуються та продовжують записувати нові пісні. Ось і виходить, що списки пісень для сексу доводиться постійно оновлювати.

На щастя, є опитування, які дозволяють освіжувати наші еротичні плейлисти. Ловіть ТОП 10 пісень від слухачів Spotify, під які рекомендують займатися сексом.

ТОП 10 пісень для заняття сексом

All The Time – Jeremih

Sex – Cheat Codes

Pony – Ginuwine

Neighbors Know My Name – Trey Songz

Often – The Weeknd

Slow Motion – Trey Songz

Earned It (Fifty Shades Of Grey) – The Weeknd

Ride – SoMo

Birthday Sex – Jeremih

Sex With Me – Rihanna

Додайте ці пісні до свого плейлиста, щоб отримувати ще більше задоволення від заняття сексом!

