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Жінки розповіли, скільки повинен тривати ідеальний секс: цікаве дослідження
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Коли мовиться про секс, то кожен з нас хоче отримати якомога більше задоволення від цього процесу. Для цього потрібно знати не лише безліч поз, а також усі ерогенні зони своєї партнерки. Слід також звернути увагу на оптимальну тривалість.
Сайт знайомств Saucy Dates провів опитування, в якому брали участь 3 836 чоловіків і жінок. Їх опитували про реальну тривалість сексу (прелюдію не рахуємо), а також про бажану.
Це цікаво: Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом
Чоловіки і жінки хочуть більше
Відразу ж зауважимо, що і чоловіки, і жінки хотіли б займатися сексом більше. Принаймні про це свідчать результати опитування.
- Жінки хочуть займатися сексом 25 хвилин і 51 секунду;
- Чоловіки з радістю займалися сексом хоча б 25 хвилин і 43 секунди.
Цікаво, що середній час, в який вкладаються чоловіки, – 16 хвилин. Тож нам, чоловікам, потрібно ще трохи попітніти, щоб подарувати достатньо задоволення як собі, так і своїй коханій.
З усім тим, ми рекомендували б не забувати про прелюдію. За її допомогою можна не на жарт розігріти свою партнерку, а також подарувати їй ще більше задоволення від цього заняття.
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