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10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя
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У сексі немає місця одноманітності. Тож тобі однозначно потрібно потурбуватися про використання різних секс-поз. З їхньою допомогою можна забезпечити задоволення вам обом. До твоєї уваги 10 секс-поз, які вважаються найпопулярнішими як серед чоловіків, так і серед жінок.
Медичний портал DrEd.com провів опитування серед своїх користувачів. Воно стосувалося їх сексуальних уподобань. В опитуванні взяли участь понад 2000 чоловіків і жінок, котрі живуть сексуальним життям, пише Maxim.
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Серед безлічі різних питань, що стосуються інтимного життя опитаних, було питання і про улюблену позу. На загальний подив, на перше місце вийшла поза "чоловік позаду". Вона вважається найпопулярнішою, причому й у чоловіків, й у жінок. Це справжня несподіванка для нас. Адже ми завжди вважали, що жінкам подобається займатися сексом у місіонерській позиції. Її, до слова, називають найромантичнішою.
До твоєї уваги ТОП 10 секс-поз. І не потрібно в коментарях писати, що останні пункти – не зовсім секс-пози.
- Чоловік ззаду
- Місіонерська
- Вершниця
- Ноги на плечах
- 69
- Ложки
- Вершниця задом наперед
- Оральний секс
- Анальний секс
- Секс на столі
На першому місці рейтингу – секс у позиції чоловік ззаду
Ще одна цікавинка: секс на столі – останній у списку інтимних пріоритетів як серед чоловіків, так і серед жінок. Але, відповідаючи на питання "Який секс ви хотіли б спробувати?", респонденти поставили саме секс на столі на перше місце.
А тепер гайда урізноманітнювати своє інтимне життя. Гарантуємо, що ви удвох отримуватимете незабутнє задоволення.
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