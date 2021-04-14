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10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя

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10 найпопулярніших секс-позицій - фото 1
10 найпопулярніших секс-позицій

У сексі немає місця одноманітності. Тож тобі однозначно потрібно потурбуватися про використання різних секс-поз. З їхньою допомогою можна забезпечити задоволення вам обом. До твоєї уваги 10 секс-поз, які вважаються найпопулярнішими як серед чоловіків, так і серед жінок.

Медичний портал DrEd.com провів опитування серед своїх користувачів. Воно стосувалося їх сексуальних уподобань. В опитуванні взяли участь понад 2000 чоловіків і жінок, котрі живуть сексуальним життям, пише Maxim.

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Серед безлічі різних питань, що стосуються інтимного життя опитаних, було питання і про улюблену позу. На загальний подив, на перше місце вийшла поза "чоловік позаду". Вона вважається найпопулярнішою, причому й у чоловіків, й у жінок. Це справжня несподіванка для нас. Адже ми завжди вважали, що жінкам подобається займатися сексом у місіонерській позиції. Її, до слова, називають найромантичнішою.

До твоєї уваги ТОП 10 секс-поз. І не потрібно в коментарях писати, що останні пункти – не зовсім секс-пози.

  1. Чоловік ззаду
  2. Місіонерська
  3. Вершниця
  4. Ноги на плечах
  5. 69
  6. Ложки
  7. Вершниця задом наперед
  8. Оральний секс
  9. Анальний секс
  10. Секс на столі

10 найпопулярніших секс-поз: опитування, яке покращить твоє інтимне життя - фото 455727
На першому місці рейтингу – секс у позиції чоловік ззаду

Ще одна цікавинка: секс на столі – останній у списку інтимних пріоритетів як серед чоловіків, так і серед жінок. Але, відповідаючи на питання "Який секс ви хотіли б спробувати?", респонденти поставили саме секс на столі на перше місце.

А тепер гайда урізноманітнювати своє інтимне життя. Гарантуємо, що ви удвох отримуватимете незабутнє задоволення.

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