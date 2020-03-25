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Зірка Гри престолів розкритикувала тих, хто не дотримується карантину
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Софі Тернер, зірка популярного серіалу "Гра престолів", розкритикувала Еванджелін Ліллі за те, що актриса відмовляється дотримуватися карантину. Про своє ставлення до цієї серйозної проблеми Софі розповіла у своєму інстаграмі.
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі опинилася у центрі скандалу. Поки знаменитості закликають підписників залишатися вдома, щоб зупинити поширення коронавірусу, актриса заявила, що домашній карантин не входить у її плани. За словами 40-річної Ліллі, вона продовжує займатися своїми справами як ні в чому не бувало, бо цінує свою свободу більше, ніж життя.
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"Наразі я живу разом з батьком, у якого лейкемія четвертої стадії. Крім того, у мене ослаблений імунітет. А ще у мене двоє маленьких дітей, – написала Ліллі у своєму інстаграмі. – Деякі люди цінують своє життя більше свободи, інші цінують свободу більше життя. Ми всі робимо свій вибір".
Актриса також порівняла карантин з воєнним станом і сказала, що коронавірус – це звичайний грип, якого не варто боятися.
Слова Ліллі викликали широкий резонанс у соцмережах. Серед тих, хто розкритикував її позицію, виявилася 24-річна зірка "Гри престолів" Софі Тернер.
"Залишайся вдома, не будь королевою дурнів. Навіть якщо ти вважаєш, що твоя свобода важливіша за здоров'я, – порадила вона Ліллі. – Мені начхати на твою свободу. Відмовляючись дотримуватися карантину, ти можеш заразити інших, вразливіших людей. Це не круто і нерозумно. Так що не слідуйте її прикладу і залишайтеся вдома".
Не виключено, що позиція Ліллі може серйозно вплинути на її кар'єру. Як повідомляє видання We Got This Covered, студія Marvel планує розірвати контракт з актрисою, яка грає Осу в серії фільмів "Людина-мураха". Керівництво обурили пости Ліллі, в яких вона розповідає, як відвідує громадські місця і водить дітей на гімнастику, попри пандемію.
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