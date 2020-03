Зірка Гри престолів розкритикувала тих, хто не дотримується карантину

Софі Тернер, зірка популярного серіалу "Гра престолів", розкритикувала Еванджелін Ліллі за те, що актриса відмовляється дотримуватися карантину. Про своє ставлення до цієї серйозної проблеми Софі розповіла у своєму інстаграмі.

Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі опинилася у центрі скандалу. Поки знаменитості закликають підписників залишатися вдома, щоб зупинити поширення коронавірусу, актриса заявила, що домашній карантин не входить у її плани. За словами 40-річної Ліллі, вона продовжує займатися своїми справами як ні в чому не бувало, бо цінує свою свободу більше, ніж життя.

"Наразі я живу разом з батьком, у якого лейкемія четвертої стадії. Крім того, у мене ослаблений імунітет. А ще у мене двоє маленьких дітей, – написала Ліллі у своєму інстаграмі. – Деякі люди цінують своє життя більше свободи, інші цінують свободу більше життя. Ми всі робимо свій вибір".

Актриса також порівняла карантин з воєнним станом і сказала, що коронавірус – це звичайний грип, якого не варто боятися.

Софі розкритикувала також свою колегу по цеху Еванджелін Ліллі / gettyimages

Слова Ліллі викликали широкий резонанс у соцмережах. Серед тих, хто розкритикував її позицію, виявилася 24-річна зірка "Гри престолів" Софі Тернер.

"Залишайся вдома, не будь королевою дурнів. Навіть якщо ти вважаєш, що твоя свобода важливіша за здоров'я, – порадила вона Ліллі. – Мені начхати на твою свободу. Відмовляючись дотримуватися карантину, ти можеш заразити інших, вразливіших людей. Це не круто і нерозумно. Так що не слідуйте її прикладу і залишайтеся вдома".

Не виключено, що позиція Ліллі може серйозно вплинути на її кар'єру. Як повідомляє видання We Got This Covered, студія Marvel планує розірвати контракт з актрисою, яка грає Осу в серії фільмів "Людина-мураха". Керівництво обурили пости Ліллі, в яких вона розповідає, як відвідує громадські місця і водить дітей на гімнастику, попри пандемію.

