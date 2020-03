Готуй і живи далі: Джеймі Олівер запустив кулінарне шоу

Зірковий шеф-кухар Джеймі Олівер запустив нове кулінарне шоу, в якому вчить людей в самоізоляції готувати смачні страви зі скромних карантинних запасів. Keep Cooking and Carry On ("Продовжуй готувати і живи далі") виходить в ефір на 4-му каналі о 17:30 за британським часом.

Так, наприклад, у першому випуску Олівер показав, як за кілька хвилин приготувати домашню пасту тальятелле з борошна і води і приготувати простий соус до неї – з консервованих помідорів і часнику.

Keep Cooking and Carry On – відповідь 4-го каналу на виклики цього безпрецедентного часу. Хто, як не Джеймі, допоможе нам вирішити проблему здорового харчування і нагодувати сім'ю? – прокоментувала редактор 4 каналу Сара Лазенбі.

"Готувати корисні страви для себе та своїх близьких ніколи не було важливіше, ніж зараз. У цьому шоу я поділюся легкими і смачними рецептами для всієї родини, а також великою кількістю порад, прийомів і лайфхаків: що і як можна замінити, як пристосувати рецепти з того, що у вас є в запасах", – говорить телеведучий.

Попри те що багато глядачів із захопленням сприйняли починання кухаря, були і ті, хто залишився незадоволений: виявляється, програма виходить приблизно в один час з щоденним брифінгом про коронавірус від прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

