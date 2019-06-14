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Привітання з Трійцею 2019: смс, вірші, смс і проза з Зеленими святами
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Оригінальні вітання з Трійцею 2019 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також фото, які подарують відчуття свята вашим рідним і друзям. Шукайте найкраще привітання!
Трійця у 2019 році випала на неділю, 16 червня, тому другий день Зелених свят, 17 травня, понеділок, також буде вихідним в Україні. Щороку цей празник відзначають на 50-й день після Великодня. Підготували найкращі привітання з Зеленими святами! Обирайте пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ ;
- Привітання з Трійцею у віршах
- СМС вітання з Зеленими святами
- Поздоровлення своїми словами (проза)
- Найкращі картинки
Вірші для привітання з Святою Трійцею 2019
***
Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо з давен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.
Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!
***
Вділи всі зелені шати –
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Зелена неділя у батьковій хаті,
І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.
Які ми з правіку любов'ю багаті.
Зелена неділя у нас за столом.
Церковні подзвони і поля освята.
З любистку-барвінку горять три свічі.
І хата свята, і освячена м'ята ,
І стіл, і на ньому пухкі калачі.
Сидять доокола і діти і внуки,
А з ними козацькі й чумацькі пісні.
На вишитій скатерті – батькові руки,
І мамині руки – два дива святі.
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах, –
Довкола любові Вкраїнська рідня!
***
У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.
Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.
Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.
***
Хай Трійця Свята в любові єднає
Парафію нашу в єдину родину,
А мир, мов голубка, над нами літає
Ми Богу приносим молитву уклінно:
За достойну громаду, що храм будувала.
Завжди і у всьому вам Бог допоможе,
Щоб довго й щасливо на світі ви жили,
Дітьми називала вас Матінка Божа.
Майстриням за прекрасне пошиття,
Що в храмі райськими квітками процвітає
Хай скрасить Господь долю і життя,
Здоров'я і натхнення посилає!
***
Поздоровлення коханій дружині на Зелені свята
Кохана, день Трійці настав,
І я б тобі сьогодні побажав,
Всього того, що хочеш ти сама,
І найпрекрасніші слова
Хочу тобі, кохана, сказати,
Хочу тебе зараз поцілувати.
Нехай Трійця допоможе нам любити,
І добрі справи завжди творити.
***
Дружино кохана, в день Трійці тебе
Хочу привітати і сказати "спасибі"!
Що ти до мене ставишся, люблячи,
Що є в тебе і доброта, і сила,
Що в скрутну годину завжди підтримуєш,
Люблю тебе завжди, моя рідна,
Дружини такої не смів я й бажати,
Я став із тобою дуже щасливим – і я це знаю.
Дякую, що ти в мене є.
Побажання на Трійцю у відео:
СМС вітання з Зеленими святами
***
З Трійцею вас святою!
Нехай у домі вашому панує любов і спокій.
Щоб зберігали вас святі,
Щоб цінували вас рідні.
***
Дні летять і назад не повернуться,
Хай буде навіки з тобою,
Пресвята Трійця одвічна:
Бог-батько, Син його, Дух святий.
***
На Трійцю любові бажаємо,
Здоров'я міцного навік!
І довго жити лиха не знавши,
І продовжуючи брати розбіг!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
Нехай Господь допомагає вам
Здоров'ям і добром,
Не буде місця нехай гріхам,
Затишним буде дім!
***
В це свято вітаю,
Багато вам всім бажаю,
Багатьох років і сильного роду,
І забудьте про негоду.
***
У світлий Трійці день я хочу побажати
Вам любові й добра, і печалі не знати.
Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес
І вберігає Божий син, що одного разу воскрес.
І під поглядом його, і під м’яким крилом
Благодать і спокій завітають в кожен дім!
***
Трійця славна вже прийшла,
Свято в хати принесла!
Сходи в церкву, не лінуйся
Із Всевишнім поспілкуйся.
Всім здоров'я побажай
І мене не забувай!
***
На Трійцю – гуляння
До самого ранку.
На Трійцю – ворожіння
І пісні біля багаття.
Нехай все, про що мріється,
У нас у всіх збувається!
Привітання на День Святої Трійці у відео:
Поздоровлення на Трійцю у прозі
***
Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м'ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!
***
Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.
***
Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.
***
Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще
***
Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім'ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.
***
Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!
***
Вітаю зі святом Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб печалі і негаразди розсіялися, поступившись місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і злагоди!
***
Вітаю з Трійцею і щиро бажаю йти дорогою, встеленою пелюстками щастя і зеленню надій, бажаю відкрити для серця дивовижний світ блаженства і радості. Хай буде міцним здоров’я і доброю душею, нехай Пресвята Трійця захистить твою сім'ю від будь-яких напастей і бід!
***
У свято Трійці від чистого серця бажаю мирного, доброго, щасливого життя, в якому не буде ні бід, ні смутку. Нехай твоя дорога буде встелена квітами радості, нехай на твоєму шляху розпускаються гілки надій, нехай Пресвята Трійця пошле світло благодаті і щирої любові для тебе і твоїх близьких.
***
Вітаю з Трійцею і від душі хочу побажати розкішного життя без горя, бід і труднощів, прекрасних і дивовижних миттєвостей в цей день на лоні природи, у колі веселої компанії, наодинці з мріями, в таїнстві щирих почуттів і відчуттів щастя. Бажаю достатку й удачі.
Найкращі картинки і листівки на Зелені свята
До речі: Що можна і не можна робити на День святої Трійці
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