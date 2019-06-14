Привітання з Трійцею 2019: смс, вірші, смс і проза з Зеленими святами

Оригінальні вітання з Трійцею 2019 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення у віршах, смс та в прозі, а також фото, які подарують відчуття свята вашим рідним і друзям. Шукайте найкраще привітання!

Трійця у 2019 році випала на неділю, 16 червня, тому другий день Зелених свят, 17 травня, понеділок, також буде вихідним в Україні. Щороку цей празник відзначають на 50-й день після Великодня. Підготували найкращі привітання з Зеленими святами! Обирайте пункт, який вас цікавить, та переходьте на потрібний розділ ;

***

Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

Вділи всі зелені шати –

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Зелена неділя у батьковій хаті,

І повно рай-цвіту, і ласки з теплом.

Які ми з правіку любов'ю багаті.

Зелена неділя у нас за столом.

Церковні подзвони і поля освята.

З любистку-барвінку горять три свічі.

І хата свята, і освячена м'ята ,

І стіл, і на ньому пухкі калачі.

Сидять доокола і діти і внуки,

А з ними козацькі й чумацькі пісні.

На вишитій скатерті – батькові руки,

І мамині руки – два дива святі.

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, –

Довкола любові Вкраїнська рідня!

***

У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

***

Хай Трійця Свята в любові єднає

Парафію нашу в єдину родину,

А мир, мов голубка, над нами літає

Ми Богу приносим молитву уклінно:

За достойну громаду, що храм будувала.

Завжди і у всьому вам Бог допоможе,

Щоб довго й щасливо на світі ви жили,

Дітьми називала вас Матінка Божа.

Майстриням за прекрасне пошиття,

Що в храмі райськими квітками процвітає

Хай скрасить Господь долю і життя,

Здоров'я і натхнення посилає!

***

Поздоровлення коханій дружині на Зелені свята

Кохана, день Трійці настав,

І я б тобі сьогодні побажав,

Всього того, що хочеш ти сама,

І найпрекрасніші слова

Хочу тобі, кохана, сказати,

Хочу тебе зараз поцілувати.

Нехай Трійця допоможе нам любити,

І добрі справи завжди творити.

***

Дружино кохана, в день Трійці тебе

Хочу привітати і сказати "спасибі"!

Що ти до мене ставишся, люблячи,

Що є в тебе і доброта, і сила,

Що в скрутну годину завжди підтримуєш,

Люблю тебе завжди, моя рідна,

Дружини такої не смів я й бажати,

Я став із тобою дуже щасливим – і я це знаю.

Дякую, що ти в мене є.

Побажання на Трійцю у відео:

***

З Трійцею вас святою!

Нехай у домі вашому панує любов і спокій.

Щоб зберігали вас святі,

Щоб цінували вас рідні.

***

Дні летять і назад не повернуться,

Хай буде навіки з тобою,

Пресвята Трійця одвічна:

Бог-батько, Син його, Дух святий.

***

На Трійцю любові бажаємо,

Здоров'я міцного навік!

І довго жити лиха не знавши,

І продовжуючи брати розбіг!

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

Нехай Господь допомагає вам

Здоров'ям і добром,

Не буде місця нехай гріхам,

Затишним буде дім!

***

В це свято вітаю,

Багато вам всім бажаю,

Багатьох років і сильного роду,

І забудьте про негоду.

***

У світлий Трійці день я хочу побажати

Вам любові й добра, і печалі не знати.

Ясним поглядом на нас дивиться ангел з небес

І вберігає Божий син, що одного разу воскрес.

І під поглядом його, і під м’яким крилом

Благодать і спокій завітають в кожен дім!

***

Трійця славна вже прийшла,

Свято в хати принесла!

Сходи в церкву, не лінуйся

Із Всевишнім поспілкуйся.

Всім здоров'я побажай

І мене не забувай!

***

На Трійцю – гуляння

До самого ранку.

На Трійцю – ворожіння

І пісні біля багаття.

Нехай все, про що мріється,

У нас у всіх збувається!

Привітання на День Святої Трійці у відео:

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Нехай у кожній оселі на Зелені свята пахне м'ятою та затишком! Добробуту всім і теплого, сонячного літа!

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Вітаю зі святою Трійцею! Нехай це свято надихає всіх вас на добрі справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує кожному сімейний затишок і добробут, несе щастя і впевненість у майбутньому.

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Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Не повинно бути в світі самотніх людей, нещасних і покинутих. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру у вашому домі.

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Вітаємо зі світлим православним святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу родину, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще



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Вітаю з Трійцею та в цей чудовий свято хочу побажати миру і щастя в житті, добра і злагоди в сім'ї, любові і спокою на серці, натхнення та відради на душі, добрих сподівань і світлих почуттів у кожному дні.

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Трійця – велике свято, коли потрібно забути всі старі образи і впустити в серце стільки любові і добра, скільки можете. Прощайте всіх, хто заподіяв вам біль. Хай дім ваш наповниться благополуччям і щастям. Вітаю зі святою Трійцею!

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб печалі і негаразди розсіялися, поступившись місцем миру, радості й спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і злагоди!

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Вітаю з Трійцею і щиро бажаю йти дорогою, встеленою пелюстками щастя і зеленню надій, бажаю відкрити для серця дивовижний світ блаженства і радості. Хай буде міцним здоров’я і доброю душею, нехай Пресвята Трійця захистить твою сім'ю від будь-яких напастей і бід!

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У свято Трійці від чистого серця бажаю мирного, доброго, щасливого життя, в якому не буде ні бід, ні смутку. Нехай твоя дорога буде встелена квітами радості, нехай на твоєму шляху розпускаються гілки надій, нехай Пресвята Трійця пошле світло благодаті і щирої любові для тебе і твоїх близьких.

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Вітаю з Трійцею і від душі хочу побажати розкішного життя без горя, бід і труднощів, прекрасних і дивовижних миттєвостей в цей день на лоні природи, у колі веселої компанії, наодинці з мріями, в таїнстві щирих почуттів і відчуттів щастя. Бажаю достатку й удачі.

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