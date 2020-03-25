Принц Чарльз хворий на коронавірус: що відомо про стан 71-річного монарха

Стало відомо, що Чарльз, принц Уельський, здав позитивний тест на коронавірус. Сподіваємось, він не контактував зі своєю 93-річною матір'ю, королевою Єлизаветою ІІ.

Як повідомили представники королівської родини, 71-річний принц Чарльз має легкі симптоми коронавірусу та загалом почувається добре. Британський монарх і герцогиня Камілла самоізолювались у своїй резиденції Балморал у Шотландії. Водночас 72-річна дружина принца поки що не має коронавірусу, оскільки її тест показав негативний результат.

Принц Чарльз з дружиною, 9 березня 2020 року / gettyimages

У резиденції королівської сім'ї Кларенс-хаус додали, що визначити, де заразився принц Чарльз, неможливо, оскільки в останні тижні він брав участь у багатьох публічних заходах.

Відзначимо, що матері Чарльза, королеві Єлизаветі II у квітні виповниться 94 роки. Оскільки вона і її чоловік, 98-річний принц Філіп належать до групи ризику, пара зараз проживає у Віндзорському замку, якомога далі від людей. Раніше, нагадаємо, коронавірус виявили в працівника Букінгемського палацу.

Великобританія посідає десяте місце серед країн світу за поширеністю COVID-19. Коронавірус виявили у понад 8 тисяч осіб, з них 422 людини померли, а 135 осіб – одужали.

Читайте також: Які українські депутати захворіли на коронавірус