Журналісти створили архів знімків про життя під час пандемії

Редакція журналу Then There Was Us вирішила створити архів фотографій, які задокументують життя в різних кінцях світу під час пандемії COVID-19.

Архів – частина проєкт Public Source, в створенні якого беруть участь фотографи, журналісти та письменники. Зараз в архіві близько 120 знімків, але він постійно поповнюється. Щоб запропонувати свою фотографію, достатньо заповнити заявку на сайті.

Існує так багато маленьких історій, і ми хочемо показати справді широку картину того, що відбувається. Ви ніколи не побачите подібних зображень знову, і ми хочемо це задокументувати, – розповів один з творців проєкт, фотограф Джеймс Ріглі.

