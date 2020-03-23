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Карантин Коронавірус

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті

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Ці фото показують світ під час карантину - фото 1
Ці фото показують світ під час карантину

New York Times опублікували фотопроєкт "Велика пустота" (The Great Empty), який спеціально для видання знімали фотографи з усього світу. Ці світлини заворожують та змушують замислитися.

На знімках фотографи відобразили міста, спорожнілі на час карантину через пандемію коронавірусу. Просторі площі, де ще не так давно збиралися туристи, стали пустельними, це ж стосується ресторанів, кінотеатрів, музеїв і концертних залів по всьому світу – від Нью-Йорка до Нью-Делі.

До теми: Фотопремія Sony визначила найкращі фото з різних кутків світу: кадри заворожують

Вони [фотографії] нагадують нам, що краса вимагає людської взаємодії, – пишуть NYT.

Спорожнілі вулиці і будівлі дихають естетикою руїн, але карантин закінчиться, вірус піде, а люди повернуться і наповнять простір колишнім шумом, що свідчить про те, що життя триває.

Дивіться світлини, які заворожують:

Сан-Пауло

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393819

Мілан

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393822

Нью-Йорк

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393821

Лондон (Ендрю Тесту)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393818

Мюнхен (Летиція Ванкон)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393805

Москва (Сергій Пономарьов)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393828

Пекін (Гіль Сабрі)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393816

Каракас (Адріана Лорейро)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393803

Лос-Анджелес (Філіп Ченг)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393799

Барселона (Марія Контрерас Колл)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393817

Нью-Джерсі (Брайан Анселмо)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393826

Срінагар, Індія (Атул Лок)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393825

Бангкок (Аманда Мастард)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393806

Берлін (Еміль Дюк)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393811

Нью-Делі (Самья Ханделвал)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393810

Рим (Алессандро Пенсо)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393808

Вашингтон (Аліса Шукар)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393800

Токіо (Норико Хаяши)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393814

Сеул (Ухей Чо)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393809

Сіетл (Грант Хіндслі)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393823

Мілан (Алессандро Грассані)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393820

Сан-Франциско (Роззет Раго)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393827

Пакистан (Саіна Башир)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393798

Нью-Йорк (Віктор Дж. Блу)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393802

Янгон, М'янма (Мінзаяр О)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393807

Сан-Пауло (Віктор Моріяма)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393796

Сіємреап, Камбоджа (Адам Дін)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393815

Сідней, Австралія (Меттью Еббот)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393804

Гонконг (Лам Йік Фей)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393813

Джокьярта, Індонезія (Відліт Іфансасті)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393801

Париж (Андреа Мантовані)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393824

Богота, Колумбія (Федеріко Ріос)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393812

Тегеран (Араш Хамуші)

Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті - фото 393797

Вам сподобається: Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020

Джерело: NYTimes
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