Велика пустота: New York Times зняв світ у крутому фотопроєкті

Ці фото показують світ під час карантину

New York Times опублікували фотопроєкт "Велика пустота" (The Great Empty), який спеціально для видання знімали фотографи з усього світу. Ці світлини заворожують та змушують замислитися.

На знімках фотографи відобразили міста, спорожнілі на час карантину через пандемію коронавірусу. Просторі площі, де ще не так давно збиралися туристи, стали пустельними, це ж стосується ресторанів, кінотеатрів, музеїв і концертних залів по всьому світу – від Нью-Йорка до Нью-Делі.

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Вони [фотографії] нагадують нам, що краса вимагає людської взаємодії, – пишуть NYT.

Спорожнілі вулиці і будівлі дихають естетикою руїн, але карантин закінчиться, вірус піде, а люди повернуться і наповнять простір колишнім шумом, що свідчить про те, що життя триває.

Дивіться світлини, які заворожують:

Сан-Пауло

Мілан

Нью-Йорк

Лондон (Ендрю Тесту)

Мюнхен (Летиція Ванкон)

Москва (Сергій Пономарьов)

Пекін (Гіль Сабрі)

Каракас (Адріана Лорейро)

Лос-Анджелес (Філіп Ченг)

Барселона (Марія Контрерас Колл)

Нью-Джерсі (Брайан Анселмо)

Срінагар, Індія (Атул Лок)

Бангкок (Аманда Мастард)

Берлін (Еміль Дюк)

Нью-Делі (Самья Ханделвал)

Рим (Алессандро Пенсо)

Вашингтон (Аліса Шукар)

Токіо (Норико Хаяши)

Сеул (Ухей Чо)

Сіетл (Грант Хіндслі)

Мілан (Алессандро Грассані)

Сан-Франциско (Роззет Раго)

Пакистан (Саіна Башир)

Нью-Йорк (Віктор Дж. Блу)

Янгон, М'янма (Мінзаяр О)

Сан-Пауло (Віктор Моріяма)

Сіємреап, Камбоджа (Адам Дін)

Сідней, Австралія (Меттью Еббот)

Гонконг (Лам Йік Фей)

Джокьярта, Індонезія (Відліт Іфансасті)

Париж (Андреа Мантовані)

Богота, Колумбія (Федеріко Ріос)

Тегеран (Араш Хамуші)

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