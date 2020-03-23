У Львові та області запроваджують надзвичайну ситуацію: що це значить

У Львівській області схвалили введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомили у Львівській міській раді в Facebook.

У Львові та області з півночі 24 березня розпочне діяти режим надзвичайної ситуації. Про це написав і мер міста Андрій Садовий.

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"З 00.00 24 березня у Львові та області введено режим надзвичайної ситуації. Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", – зазначив він.

Садовий наголосив, що підприємства, які працювали в місті станом на 23 березня, продовжать роботу і після введення надзвичайної ситуації. Нагадаємо, є суттєва різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом: надзвичайну ситуацію запроваджують на період епідемій, зокрема, і це передбачає дотримання правил для запобігання людським і майновим втратам.

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