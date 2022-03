You Are The Winners, Ukraina: представники Литви на Євробаченні-2006 підтримали Україну

Ми не втомлюємося дякувати усім і кожному, хто підтримує нашу країну у ці непрості часи. Так, гурт LT United переробив свою пісню, з якою він виступав на Євробаченні у 2006 році. І від цього виступу, даруйте, ми просто не можемо стримувати сліз.

Весь світ з нами і за нас. І це лише додає нам сил і наснаги давати гідну відсіч ворогові. Слухайте пісню "You Are The Winners, Ukraina" від гурту LT United.

У 2006 році литовський колектив LT United виступав з піснею "You Are The Winners" в Афінах. Тоді хлопці не виграли, але гучно заявили про себе на весь світ.

На днях же вони виступили на місцевому телебаченні з переробленою версією пісні. Вона отримала назву "You Are The Winners, Ukraina". У ній колектив оспівував хоробрість українців у протистоянні ворогові. А фірмова кричалка, з якою вони виступили під час пісенного конкурсу, добряче так актуалізувалася:

"Русский военный корабль, иди н***й. Веслами греби! Русский военный корабль, иди н***й. Слава Україні! Героям Слава!".

LT United – You Are The Winners, Ukraina, слухайте онлайн пісню литовського гурту:

Ми тут заледве стримуємо емоцій і не можемо спинити сльози. Обіцяємо, коли ми переможемо москалів, ми обіймемо не лише наших побратимів і посестер, а й відвідаємо Литву. Нам є за що подякувати як президенту країни, так і народу цієї маленької, але дуже душевної країни.

