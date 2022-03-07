"Українська лють": Христина Соловій переспівала італійську пісню "Белла чао"

Співачка Христина Соловік адаптувала відому італійську народну пісню "Белла чао", яка отримала назву "Українська лють". Радимо послухати кожному версію, яка підіймає наш дух!

Популярна українська співачка Христина Соловій не залишається осторонь жахливих подій в Україні через вторгнення російських окупантів. Виконавиця переспівала популярну італійську народну пісню "Белла чао" на український лад, пише Радіо MAXIMUM.

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Вважається, що саме цю композицію виконували учасники італійського Руху Опору за часів Другої світової війни. Хоч згодом виявилось, що "Белла чао" і стала гімном лише у 60-х, але вона все одно має доволі велике значення для італійців. Тож не дивно, що саме на основі цієї пісні Соловій створила власну адаптацію під потужною назвою "Українська лють". Слова написала сама Христина, а гітарну партію виконав Олексій Морозов.

Христина Соловій – Українська лють:

Текст пісні Христина Соловій – Українська лють:

Одного ранку, ще й на світанку

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро

Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка насправді бува українська лють

Катів проклятих безжально мочим

Тих, хто на нашу землю пруть

В ТерОбороні найкращі хлопці

Самі герої воюють у наших ЗСУ

І джавеліни, і байрактари

За Україну б‘ють русню

А наші люди, а українці

Проти русні об‘єднали вже цілий світ

І скоро зовсім русні не буде

А буде мир на всій Землі

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