Настя Каменських – "Я – Україна": слухайте чуттєву пісню про війну, яка розчулить кожного

Настя Каменських та Потап написали пісню "Я – Україна", в якій NK заспівала про біль, що спричинила війна Росії на наших землях та про перемогу українського народу над загарбником. Дивіться відео, яке пробирає до сліз.

Так, співачка Настя Каменських опублікувала в YouTube відео на зворушливий трек "Я – Україна". У тексті йдеться про майбутнє нашої країни, яка витримає весь цей біль та розквітне після закінчення війни. Слова написав репер та продюсер Потап, а музику зіркова пара створила разом.

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До кліпу потрапили кадри бомбардувань українських міст, вибухів ворожих бомб, евакуації мирних громадян з їхніх будинків та героїчні вчинки бійців ЗСУ.

Українці! Щодня болить все більше, але ми всі витримаємо! Ми сильні! Тільки тримаючись духом і серцем, ми зможемо. Не забудемо жодного, хто цими днями пішов у вічність! Тримаємося, як би важко не було, – написала Каменських у підписі до кліпу.

Насті Каменських – Я – України: дивіться онлайн зворушливе відео на нову пісню NK

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