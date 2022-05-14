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війна Євробачення Kalush

Їх завжди бісить наш успіх: Злата Огнєвіч розповіла, хто завадив перемогти на Євробаченні

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Злата Огнєвіч нагадала, як Росія завадила їй перемогти - фото 1
Злата Огнєвіч нагадала, як Росія завадила їй перемогти

Співачка Злата Огнєвіч представляла Україну на Євробаченні 2013 у Швеції. Тоді виконавиця посіла третє місце. Напередодні фіналу цьогорічного пісенного конкурсу вона нагадала, хто завадив перемогти.

У своєму тіктоці вона опублікувала відео. У ньому співачка нагадала, завдяки кому Україна не здобула перше місце на пісенному конкурсі Євробачення 2013.

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Цікавий факт про мою участь на Євробаченні. У 2013 році я завоювала 3 місце для України. Усі європейські країни поставили нам найвищі бали, та лише одна країна поставила 1 бал. Це була Росія. Це було досить очікувано. Їх завжди бісить наш успіх, – наголосила вона.

@zlata_ognevich У цьому році у нас буде дві перемоги #євробачення #евровидение #златаогневич #українатоп #врек оригинальный звук - Злата Огневич

Нагадаємо, що співачка тоді виступила з надзвичайно потужною піснею "Gravity". Особливої уваги заслуговувала також постановка. На початку виступу її, наче дюймовочку, на сцену виніс найвищий чоловік планети українського походження Ігор Вовковинський.

Злата Огнєвіч – Gravity, дивіться виступ співачки на Євробаченні 2013:

Росію ж у 2013 році представляла Діна Гаріпова з піснею "What If". Тоді представниця країни-агресорки посіла п'яте місце. А здобула перемогу Еммелі де Форест з піснею "Only Teardrops".

Цьогоріч Україну на Євробаченні представить KALUSH Orchestra з композицією "Stefania". Дивіться фінал пісенного конкурсу онлайн разом з Радіо MAXIMUM. Вболівайте за наших хлопців, адже їм дуже потрібна ваша підтримка!

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