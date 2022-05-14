Як проголосувати за KALUSH у фіналі Євробачення 2022 за кордоном: інструкція

Як проголосувати за KALUSH за кордоном

14 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення 2022. В італійському Турині виступлять відразу 25 країн-учасниць. Розповідаємо, як проголосувати за KALUSH у фіналі пісенного конкурсу за кордоном.

Українці, котрі живуть за кордоном, мають можливість підтримати своїми голосами KALUSH у фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2022. Розповідаємо на Радіо MAXIMUM, як це зробити.

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Як проголосувати за KALUSH за кордоном

Правила Євробачення строго забороняють голосувати за учасника з тієї країни, яка його відправила. Але ніде не згадувалося, що земляки не можуть вболівати за своїх за кордоном, відправляючи за них повідомлення або здійснюючи дзвінки. Тож ми буквально закликаємо усіх і кожного проголосувати за KALUSH у фіналі Євробачення 2022, який пройде в Турині о 22:00.

Для голосування необхідно відправити СМС або зателефонувати на номер, вказаний поруч з країною, в якій ви або ваші рідні перебувають (мовиться лише про ті країни, які є у цьому списку).

Поділіться зі своїми друзями та рідними, котрі мешкають у цих країнах, інструкцією. Нехай вони також проголосують за KALUSH у фіналі Євробачення 2022. Зробіть свій внесок у перемогу нашого колективу!

KALUSH виступить у фіналі Євробачення 2022 з піснею "Stefania" під 12 номером. Тож не проґавте їхнього виступу, а також тримайте кулачки!

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