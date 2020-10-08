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Привітання на День ангела Сергія 2020 у прозі: побажання своїми словами

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З Днем Ангела Сергія! - фото 1
З Днем Ангела Сергія!

8 жовтня Сергії відзначають свій День ангела. З нагоди цього свята, ми підготували для вас найкращі привітання у прозі для іменинників. Поздоровте своїх знайомих Сергіїв з їхнім Днем ангела!

Ім'я Сергій походить з давньоримської та означає "служитель". Свій День ангела власники цього імені відзначають 8 жовтня. Привітання для Сергія в його День Ангела подарують гарний настрій володарям такого імені.

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Зібрали для вас привітання з іменинами Сергія українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть Сергію найкращі поздоровлення:

Привітання Сергію з іменинами у прозі

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Нехай у тебе, Сергійку, все складається в житті так, як ти бажаєш! Нехай всі твої найзаповітніші мрії збуваються, щоб радість і позитив завжди переповнювали твою душу! Найголовніше – будь здоровим, сповненим сил і енергії! Бажаю тобі кар'єрних злетів, нових досягнень і фінансового добробуту!

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Сергію, вітаю тебе з твоїм Днем ​ангела і бажаю, щоб навіть найтемніша смуга у твоєму житті виявилася злітної. Нехай попереду тебе чекає тільки щастя і радість. Зі святом! Успіхів, здоров'я і всього найкращого. Кохай та будь коханим, адже це найголовніше для кожної людини.

Привітання на День ангела Сергія 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 429187

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Сергію, вітаю тебе! Бажаю, щоб сила твоєї волі та твоїх бажань завжди превалювала над будь-якими зовнішніми умовами. Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки. Вітаю і сподіваюся, що всі твої мрії збудуться.

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Вітаю, Сергію! Нехай у твоєму житті не буде сірих днів, нехай на твоєму шляху тебе супроводжує промінь великої удачі. Сергію, я бажаю тобі міцного здоров'я, наполегливості, мужності, впевненості та невтомного прагнення до успіху. Бажаю, щоб у тебе завжди були можливості для реалізації будь-якого плану, для досягнення будь-якої мети!

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Вітаю тебе, дорогий Сергію! Бажаю тобі приємного спілкування, високого статусу, значного успіху, відмінного здоров'я і чудового настрою в житті. Нехай тобі завжди вдається виявляти в усьому креатив і індивідуалізм, нехай будь-яке твоє рішення буде твердим і впевненим.

Короткі вітання з Днем ангела Сергія своїми словами

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Нехай твої успіхи будуть досконалими, нехай везіння та удача супроводжують тебе на життєвому шляху. Будь вірний своїй мрії та не зупиняйся перед перешкодами. Від щирого серця вітаю тебе, Сергію!

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Хочу привітати тебе, дорогий Сергій і побажати нових цікавих справ, святкового настрою і гарної погоди в житті. Щастя тобі та здоров'я!

Привітання на День ангела Сергія 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 429186

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Милий Сергійко, я тебе від щирого серця вітаю і побажати хочу оптимізму та удачі, чарівності та благородства, сміливості та мужності, доброти та щирості, щастя і любові, веселощів і добробуту, успіху та надії.

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Сергію, я тебе від душі вітаю з іменинами та хочу побажати завжди знаходити золоту середину в будь-якій справі, спостерігати цікаві картини у своєму житті та з кожним днем відкривати нові двері щастя та успіху.

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Дорогий Серж, від щирого серця тебе хочу привітати та побажати правильних рішень в житті та блискучих успіхів в діяльності, приголомшливих ідей і неймовірних пригод, щасливих подій і міцного кохання.

Прикольні поздоровлення для Сергія в День ангела прозою

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З іменинами, мужик! Сергію, бажаю завжди залишатися міцним, жвавим, веселим, впевненим, відважним і крутим, як лев серед звірів, як орел у небі, як волошка в чистому полі, як базилік на грядці. Нехай кожен день буде фартовим, нехай щастя й удача валить не в роздріб, а гуртом!

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У Стародавньому Римі слово "Сергіус" означало "вельмишановний". Так що можна вважати, що по суті ти – аристократ. Тому бажаю тобі, Сергію, бути одночасно і шанованим, і аристократичним, але не забувати при цьому і про простих людей, на кшталт нас. З Днем Ангела!

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З іменинами, Сергійко! Нехай не стріляє холостими гармата, нехай здоров'я буде як міцний ром, нехай руки обіймають талію коханої жінки та ніколи не відпускають своєї удачі. Нехай не вщухають в житті бурі пристрасті та емоцій, а паротяг долі несе тебе до успіху та щастя.

Привітання на День ангела Сергія 2020 у прозі: побажання своїми словами - фото 429185

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Сергію, бажаємо на іменини масштабних досягнень: машину останньої моделі, зарплату з безліччю нулів, поруч – королеву краси, а з начальством, щоб на "ти". Ніколи не сумуй і в усьому ти перемагай!

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Вітаю тебе з іменинами, сильний Геркулес, непереможний і чарівний Аполлон. Сергію, бажаю тобі солодких хвилин екстазу, яскравої феєрії щастя і божевільних веселощів в житті, легких грошенят і легкої роботи в діяльності, неодмінного фарту і відсутності дріб'язкових людиськ на твоєму шляху.

Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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