Євробачення 2022 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу

У Турині розпочався фінал Євробачення 2022, де за перемогу змагаються 25 учасників, серед яких і представники України гурт Kalush Orchestra. Дивіться онлайн трансляцію конкурсу та вболівайте за свого фаворита!

Євробачення 2022 зібрало на головній сцені найбільш талановитих та яскравих виконавців, тож сьогодні, 14 травня, 25 країн позмагаються за звання переможця у Турині, передає Радіо MAXIMUM.

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20 із них пройшли завдяки результатам голосування глядачів та журі у двох півфіналах, ще п'ятеро – представники "Великої п'ятірки", серед яких і країна-господиня шоу (Італія) – отримали це право автоматично.

Отож, фінал Євробачення 2022 розпочнеться о 22:00, а ім'я переможця престижного пісенного конкурсу оголосять близько 1-2 години у ніч на 15 травня. Дізнайтеся, хто ж отримає почесне звання та прийматиме Євробачення наступного року!

Євробачення 2022 – онлайн трансляція: дивитись фінал 14-05-2022

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