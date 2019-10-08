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Привітання з Днем ангела Сергія 2019: картинки і побажання на іменини
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Гарні привітання з Днем Ангела Сергія подарують чудовий настрій власникам цього імені. 8 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Сергіїв, адже вони будуть раді вітанням з іменинами. Обирайте найкращі побажання та картинки!
Сергій – це давньоримське ім'я, яке в перекладі означає "служитель". Власники цього імені свій День Ангела святкують – 8 жовтня.
Тут більше: Найкращі привітання з Днем ангела українською мовою
Зібрали для вас найкращі привітання з іменинами у віршах, смс, прозі, а також – в оригінальних картинках. Надішліть Сергію найкращі поздоровлення!
Тисніть на пункт та переходьте до потрібного вам розділу вітань:
- Привітання у віршах
- Короткі SMS поздоровлення
- Вітання своїми словами (прозою)
- Оригінальні картинки і відкритки
Вірші для привітання Сергія з Днем Ангела
***
Свят у світі є багато.
Іменини – також свято –
Наймиліше від усіх:
Подарунки й пиріг –
Все Сергій, усе – для тебе.
Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу,
Не цурайсь свого святого –
Й кожен свій день іменин
Відсвяткуй разом із ним.
***
Хай Сергію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Сергія,
Прийми привітання!
***
Бажаю я, в день ангела, Сергій,
В житті більше гарних дій,
Хорошою людиною залишатись,
Щасливим бути й частіше посміхатись.
Хочу тобі здоров'я побажати,
І по дрібницях – не переживати.
Бажаю багато в житті перемог,
Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!
***
Привітання від дівчини
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий – щасливі ми обоє,
Як ти сумний – то і я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем Ангела Сергій, я тебе люблю!
СМС вітання з іменинами Сергію
***
Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!
***
І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!
***
Сергійко, вітаю зі святом! Бажаю бути чарівним, веселим, добрим, виблискувати від щастя, бути завжди на висоті й допомагати друзям в будь-якій біді. Бажаю не сумувати, а лише з радістю і захопленням час проводити!
***
Сергій, бажаю щастя море,
Нехай не буде в житті горя,
Нехай супроводжує успіх,
Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!
***
Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!
***
Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!
Побажання на іменини Сергія у прозі
***
Серйозний, Енергійний, Розумний, Галантний, ІдеальниЙ – я вітаю тебе, дорогий Сергій, і бажаю завжди залишатися справжнім героєм нашого часу, хорошою і доброю людиною, мужнім і рішучим чоловіком, цікавою та неординарною особистістю. Удачі тобі, здоров'я, високого матеріального становища і високого статусу в суспільстві!
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Сергій, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!
***
Вітаю, Сергійко! Бажаю тобі здоров'я і щасливих посмішок, великих ідей і прагнень, світлих обріїв та перспектив, значущих досягнень і перемог, цікавих захоплень і яскравих свят життя. Будь успішний, впевнений в собі та завжди налаштований тільки на оптимістичну хвилю! Бажаю завзято і наполегливо йти до своїх цілей, не відступаючи від своїх принципів і не втрачаючи цінностей свого життя!
***
З іменинами, Сергію! Бажаю тобі величезного фарту по життю, куди б тебе не занесло, нехай усюди буде добре і райдужно. Грошей тобі великих, які зможеш перераховувати роками й не перелічиш, це звичайно казка, але я бажаю хоча б мати такий план і втілювати його в життя. Здоров'я тобі, щоб не калічили роки, не збивали твої пориви та цілі, завжди добивайся крутих віражів і станеш ще більш крутим перчиком!
***
Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий ти, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде ні пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!
Картинки і листівки з Днем ангела
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