Привітання з Днем ангела Сергія 2019: картинки і побажання на іменини

Гарні привітання з Днем Ангела Сергія подарують чудовий настрій власникам цього імені. 8 жовтня не забудьте поздоровити знайомих Сергіїв, адже вони будуть раді вітанням з іменинами. Обирайте найкращі побажання та картинки!

Сергій – це давньоримське ім'я, яке в перекладі означає "служитель". Власники цього імені свій День Ангела святкують – 8 жовтня.

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Зібрали для вас найкращі привітання з іменинами у віршах, смс, прозі, а також – в оригінальних картинках. Надішліть Сергію найкращі поздоровлення!

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***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Сергій, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Сергія,

Прийми привітання!

***

Бажаю я, в день ангела, Сергій,

В житті більше гарних дій,

Хорошою людиною залишатись,

Щасливим бути й частіше посміхатись.

Хочу тобі здоров'я побажати,

І по дрібницях – не переживати.

Бажаю багато в житті перемог,

Хай буде з тобою Всевишній наш Бог!

***

Привітання від дівчини

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий – щасливі ми обоє,

Як ти сумний – то і я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем Ангела Сергій, я тебе люблю!

***

Сергію, зі святом! Нехай в житті будуть завжди: любов, сім'я, мир, друзі, будинок, робота, доброта. Бажаю мріям збуватися, планам реалізовуватися, достатку множитися!

***

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій!

***

Сергійко, вітаю зі святом! Бажаю бути чарівним, веселим, добрим, виблискувати від щастя, бути завжди на висоті й допомагати друзям в будь-якій біді. Бажаю не сумувати, а лише з радістю і захопленням час проводити!

***

Сергій, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

***

Сергій, вітаю тебе! Нехай задумане вдається, а загадане – збувається. Нехай невдачі тримаються від тебе так далеко, як це тільки можливо, а радості весь час будуть на відстані витягнутої руки!

***

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергій!

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Серйозний, Енергійний, Розумний, Галантний, ІдеальниЙ – я вітаю тебе, дорогий Сергій, і бажаю завжди залишатися справжнім героєм нашого часу, хорошою і доброю людиною, мужнім і рішучим чоловіком, цікавою та неординарною особистістю. Удачі тобі, здоров'я, високого матеріального становища і високого статусу в суспільстві!

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Сергій, я тебе вітаю і бажаю в цей день тільки хороших прикмет й добрих гороскопів, тільки веселих і насичених днів, тільки цікавих і великих подій, тільки хороших і вигідних ідей, тільки вдалих і щасливих миттєвостей життя! Будь успішний і щасливий!

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Вітаю, Сергійко! Бажаю тобі здоров'я і щасливих посмішок, великих ідей і прагнень, світлих обріїв та перспектив, значущих досягнень і перемог, цікавих захоплень і яскравих свят життя. Будь успішний, впевнений в собі та завжди налаштований тільки на оптимістичну хвилю! Бажаю завзято і наполегливо йти до своїх цілей, не відступаючи від своїх принципів і не втрачаючи цінностей свого життя!

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З іменинами, Сергію! Бажаю тобі величезного фарту по життю, куди б тебе не занесло, нехай усюди буде добре і райдужно. Грошей тобі великих, які зможеш перераховувати роками й не перелічиш, це звичайно казка, але я бажаю хоча б мати такий план і втілювати його в життя. Здоров'я тобі, щоб не калічили роки, не збивали твої пориви та цілі, завжди добивайся крутих віражів і станеш ще більш крутим перчиком!

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Сергію, вітаю тебе з іменинами! Пам'ятай, що ти не сивий ти, а брутальний. У тебе не пивний живіт, а накопичені досвід і знання, які не влізли в голову. І сипатися з тебе буде ні пісок, а порох, який ще є у твоїх порохівницях. Шукай у всьому позитивні сторони!

Відкритка з іменинами Сергія

Вітальна картинка іменинникам 8 жовтня

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