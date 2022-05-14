KALUSH – наш найкращий вибір: Руслана пояснила, чому для нас важливе Євробачення

Співачка Руслана дала інтерв'ю. В ньому переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2004 пояснила, чому KALUSH – наш найкращий вибір, а також наголосила на важливості участі у цьогорічному пісенному конкурсі.

В інтерв'ю "Суспільному" Руслана пригадала 2004 рік, коли вона їхала до Стамбула, щоб представити Україну на Євробаченні. Тоді до неї зателефонував Павло Грицак, котрий працював на НТКУ та розповів, що ніхто не хоче їхати на пісенний конкурс.

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Мовляв, у це необхідно вкладати гроші. Ба більше, якби Руслана тоді відмовилася від участі, то нашу країну взагалі б ніхто не представляв.

"Я запевнила, що поїду і це не обговорюється, ми знайдемо необхідну суму, згуртуємося і поїдемо", – додала вона.

Що дала перемога України на Євробаченні 2004? Співачка підкреслила, що нашій державі цей здобуток відкрив величезні перспективи. Відтоді до нашої країни почали проявляти симпатію інші. Ба більше, у нас була можливість показати самобутність, незалежність та всю красу України.

"Це прадавня країна зі своїми традиціями, і ця цивілізація зародилася тоді, коли ще в Європі багато де не було сформовано чогось. Після цього світ почав нами цікавитися. От тобі і відповідь, чому Україна завжди має брати участь у пісенному конкурсі Євробаченні", – підкреслила Руслана.

Співачка зізналася, що боїться оцінювати, яке місце можуть посісти хлопці з KALUSH Orchestra. Вона додала, що сама з карпатського краю. А там змалечку всіх вчать спочатку перемагати, а потім розповідати про це всім. Колектив вона назвала класним, як і пісню, з якою він їде на Євробачення 2022.

Можу сказати, що цей гурт – це найкращий вибір, який у нас міг бути. Зважаючи на те, звідки хлопці, і яку пісню вони виконують, то у нас все має бути Україна. Переможемо!, – наголосила вона.

Нагадаємо, що KALUSH Orchestra виступить під номером 12. Дивитися фінал Євробачення 2022 можна за цим посиланням. Не проґавте можливості вболівати за наших хлопців. Вони цього зараз дуже потребують.

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