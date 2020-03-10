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Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
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Конкурс Євробачення 2020 в Роттердамі стартує вже зовсім скоро. Представники країн-учасниць уже презентували свої пісні, з якими вони будуть змагатися за перемогу. Нумо слухати композиції разом!
У конкурсі Євробачення 2020 змагатимуться учасники з 41 країни. Україну повертається після торішньої перерви, а представлятиме нашу країну на конкурсі цьогоріч гурт "GO_A" з піснею "Соловей".
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Учасники виступатимуть у двох півфіналах, за підсумками яких тільки 20 найкращих отримають путівку до гранд-фіналу Eurovision Song Contest 2020. До них також долучаться представники "Великої п'ятірки" та учасник від країни, яка приймає конкурс цьогоріч. Пропонуємо вам послухати всі пісні учасників Євробачення у Роттердамі.
Слухати пісні Євробачення 2020 онлайн
ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ
Виступи 17 країн першого півфіналу відбудуться 12 травня. У голосуванні візьмуть участь ці країни й Італія, Нідерланди, Німеччина.
Австралія
Монтень – Don't Break Me
Білорусь
VAL – Da vidna
Ірландія
Леслі Рой – Story of my life
Литва
The Roop – On fire
Північна Македонія
Василь – You
Росія
Little Big –
невідомо
Словенія
Ана Соклич – Voda
Швеція
The Mamas – Move
Азербайджан
Саміра Ефенді – Cleopatra
Бельгія
Hooverphonic – Release me
Ізраїль
Еден Алене – Feker libi
Кіпр
Сандро – Running
Мальта
Дестіні – All of my love
Норвегія
Ульрікке – Attention
Румунія
Роксен – Alcohol you
Україна
Go_A – Соловей
Хорватія
Дамір Кеджо – Divlji vjetre
Другий півфінал
Виступи 18 країн другого півфіналу відбудуться 14 травня. У голосуванні візьмуть участь ці країни та Велика Британія, Іспанія, Франція.
Австрія
Вінсент Буено – Alive
Греція
Стефанія – Supergirl
Естонія
Уку Сувісте – What love is
Ісландія
Gagnamagnið – Think about things
Молдова
Наталія Гордієнко – Prison
Польща
Аліція Шемплінська – Empires
Сан-Марино
Сеніт – Freaky!
Сербія
Hurricane – Hasta la vista
Чехія
Бенні Крісто – Kemama
Албанія
Арілена Ара – Fall from the sky
Болгарія
Вікторія – Tears getting sober
Вірменія
Атена Манукян – Chains on you
Грузія
Торніке Кіпіані – Take me as I am
Данія
Ben & Tan – Yes
Латвія
Саманта Тіна – Still breathing
Португалія
Еліза Сілва – Medo de sentir
Фінляндія
Аксель – Looking back
Швейцарія
Gjon's Tears – Répondez-moi
Пісні, які ми точно почуємо у фіналі Євробачення
Велика Британія
Джеймс Ньюмен – My last breath
Нідерланди
Жангю Макрой – Grow
Іспанія
Блас Канто – Universo
Італія
Діодато – Fai rumore
Німеччина
Бен Доліч – Violent thing
Франція
Том Лееб – The best in me
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