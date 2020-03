Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

Конкурс Євробачення 2020 в Роттердамі стартує вже зовсім скоро. Представники країн-учасниць уже презентували свої пісні, з якими вони будуть змагатися за перемогу. Нумо слухати композиції разом!

У конкурсі Євробачення 2020 змагатимуться учасники з 41 країни. Україну повертається після торішньої перерви, а представлятиме нашу країну на конкурсі цьогоріч гурт "GO_A" з піснею "Соловей".

Це цікаво: Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів

Учасники виступатимуть у двох півфіналах, за підсумками яких тільки 20 найкращих отримають путівку до гранд-фіналу Eurovision Song Contest 2020. До них також долучаться представники "Великої п'ятірки" та учасник від країни, яка приймає конкурс цьогоріч. Пропонуємо вам послухати всі пісні учасників Євробачення у Роттердамі.

Слухати пісні Євробачення 2020 онлайн

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ

Виступи 17 країн першого півфіналу відбудуться 12 травня. У голосуванні візьмуть участь ці країни й Італія, Нідерланди, Німеччина.

Австралія

Монтень – Don't Break Me

Білорусь

VAL – Da vidna

Ірландія

Леслі Рой – Story of my life

Литва

The Roop – On fire

Північна Македонія

Василь – You

Росія

Little Big –

невідомо

Словенія

Ана Соклич – Voda

Швеція

The Mamas – Move

Азербайджан

Саміра Ефенді – Cleopatra

Бельгія

Hooverphonic – Release me

Ізраїль

Еден Алене – Feker libi

Кіпр

Сандро – Running

Мальта

Дестіні – All of my love

Норвегія

Ульрікке – Attention

Румунія

Роксен – Alcohol you

Україна

Go_A – Соловей

Хорватія

Дамір Кеджо – Divlji vjetre

Другий півфінал

Виступи 18 країн другого півфіналу відбудуться 14 травня. У голосуванні візьмуть участь ці країни та Велика Британія, Іспанія, Франція.

Австрія

Вінсент Буено – Alive

Греція

Стефанія – Supergirl

Естонія

Уку Сувісте – What love is

Ісландія

Gagnamagnið – Think about things

Молдова

Наталія Гордієнко – Prison

Польща

Аліція Шемплінська – Empires

Сан-Марино

Сеніт – Freaky!

Сербія

Hurricane – Hasta la vista

Чехія

Бенні Крісто – Kemama

Албанія

Арілена Ара – Fall from the sky

Болгарія

Вікторія – Tears getting sober

Вірменія

Атена Манукян – Chains on you

Грузія

Торніке Кіпіані – Take me as I am

Данія

Ben & Tan – Yes

Латвія

Саманта Тіна – Still breathing

Португалія

Еліза Сілва – Medo de sentir

Фінляндія

Аксель – Looking back

Швейцарія

Gjon's Tears – Répondez-moi

Пісні, які ми точно почуємо у фіналі Євробачення

Велика Британія

Джеймс Ньюмен – My last breath

Нідерланди

Жангю Макрой – Grow

Іспанія

Блас Канто – Universo

Італія

Діодато – Fai rumore

Німеччина

Бен Доліч – Violent thing

Франція

Том Лееб – The best in me

Читайте також: Британець з акцентом переспівав GO-A – Соловей: послухайте