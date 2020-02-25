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Євробачення

Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів

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Реакція іноземців на пісню GO-A – Соловей: добірка відеооглядів - фото 1

Гурт GO-A несподівано для всіх виграв Нацвідбір, тож саме вони представлятимуть Україну на міжнародному конкурсі Євробачення 2020. У Роттердамі колектив виконає україномовну пісню "Соловей". Дивіться, як реагують іноземці на цей трек!

Вперше за всю історію участі України в конкурсі Євробачення нас представлятиме повністю україномовна пісня. Ні, ми не забули про гурт "Ґриноджоли", однак тоді музиканти співали українською лише приспів. А от колектив GO-A у Роттердамі виконає всю пісню "Соловей" – солов'їною.

Це цікаво: Текст пісні GO-A – Соловей

І хоч музика – мова міжнародна, то слова композиції не зовсім зрозумілі жителям 40 країн-учасниць Євробачення. При цьому саме вони зможуть голосувати за Україну.

Щоб зрозуміти ставлення до українського "Солов'я", ми переглянули відеоогляди пісні від зарубіжних блогерів. Дивіться їхні ролики та складайте власне враження!

UKRAINE EUROVISION 2020 REACTION: Go_A – Solovey / Соловей | ANDY REACTS!

  • Канал: eurovoxx
  • Кількість переглядів реакції: 57 тисяч
  • Враження: позитивне

Шанувальник Євробачення Енді високо оцінив українську пісню, зазначивши, що хоч вона і відрізняється від решти, але йому це подобається. Особливо британцю припало до душі поєднання драм-енд-бейсу із фолком. На думку блогера, Україна вийде у фінал конкурсу.

Go_A – Solovey Reaction – Eurovision 2020 (Ukraine)

  • Канал: Quinto ESC
  • Кількість переглядів реакції: 55 тисяч
  • Враження: позитивне

Нідерландський оглядач у захваті від пісні "Соловей". Вокал, сопілка, мінімалістичні танці, образ солістки – Quinto подобається усе!

Go-A "Solovey" Vidbir (Ukraine Eurovision 2020) | REACTION

  • Канал: wiwibloggs
  • Кількість переглядів реакції: 30 тисяч
  • Враження: негативне

Американці Дебан та Вільям розійшлись в оцінці треку "Соловей". Одному із блогерів сподобалась атмосфера під час виступу, ефектний образ вокалістки, поєднання етномотивів із сучасною музикою, а також – рухи музикантів. Інший же абсолютно розчарований виступом GO-A: на його думку, солістка просто кричить усі 3 хвилини, а фольктронікою уже нікого не здивуєш.

Sloth Reacts Eurovision 2020 Ukraine Go_A "Solovey" (Соловей) REACTION

  • Канал: The Lethargic Sloth
  • Кількість переглядів реакції: 28,5 тисячі
  • Враження: позитивне

Американця настільки вразив голос солістки Катерини Павленко, що в нього навіть пішли мурахи по тілу! Він порівняв GO-A із польським гуртом Tulia, який минулоріч брав участь у Євробаченні, але перевагу блогер віддає саме українцям.

Ukraine Eurovision 2020 // REACTION VIDEO // Go_A Solovey

  • Канал: STUFR & More
  • Кількість переглядів реакції: 25 тисяч
  • Враження: позитивне

Нідерландці Тім та Денніс не мають уявлення, про що співають Go-A, але вони підкорені потужним вокалом Каті та постановкою номера. Блогери включили "Соловей" у свій рейтинг ТОП-5 найкращих треків цьогорічного Євробачення.

UKRAINE EUROVISION 2020 REACTION: Go_A – Solovey

  • Канал: Toy Goy
  • Кількість переглядів реакції: 37 тисяч
  • Враження: негативне

В оглядачів Toy Goy теж склалась неоднозначна думка про пісню "Соловей". Їм дуже сподобалось інтро, але обоє блогерів загалом розчаровані номером GO-A. При цьому вони оцінили етномотиви в композиції, які, утім, зрозуміють не всі.

REACTING TO GO_A_SOLOVEY // UKRAINE // EUROVISION 2020

  • Канал: Noosh101
  • Кількість переглядів реакції: 35 тисяч
  • Враження: позитивне

Британка уважно стежила за українським Нацвідбором та вболівала за Андрія Хаята, однак і GO-A вразили дівчину. Особливо блогерка оцінила сопілку та ефектні музичні прийоми в пісні "Соловей".

Eurovision 2020 – Ukraine [REACTION] – Go_A – Solovey (Соловей)

  • Канал: Esc Mike
  • Кількість переглядів реакції: 34 тисячі
  • Враження: позитивне

Блогер із Греції у захваті від поєднання традиційних мотивів із містичною атмосферою.

Ukraine Eurovision 2020 Reaction: Go_A Solovey

  • Канал: TommyVision UK
  • Кількість переглядів реакції: 20 тисяч
  • Враження: позитивне

Британський оглядач Євробачення похвалив GO-A за постановку номера, хоч і зазначив, що вокалістка має дещо моторошний вигляд. Блогер бачить великий потенціал у пісні "Соловей" та вважає, що вона легко потрапить у фінал міжнародного конкурсу.

REACTION Ukraine – GO_A, Solovey – Eurovision 2020

  • Канал: FrenchBaguette
  • Кількість переглядів реакції: 16 тисяч
  • Враження: позитивне

Французькі шанувальники Євробачення настільки зацінили пісню "Соловей", що навіть вивчили рядки українською. Дивіться, як вони насолоджуються виступом GO-A:

Go_A Solovey Eurovision 2020 Filipina REACTION

  • Канал: Liam'sMom
  • Кількість переглядів реакції: 13 тисяч
  • Враження: позитивне

Філіппінка, яка живе у Бельгії, захоплена звучанням сопілки та в цілому схвалює пісню.

Українські блогери також висловили думку про результати Нацвідбору.

Зокрема, Ваня Рассел випустив огляд фіналу, який зібрав майже 59 тисяч переглядів. У своєму ролику він зазначив, що пісня "Соловей" схожа на Jingle Bells. При цьому він похвалив GO-A за постановку номера, але не оцінив зачіску та міміку солістки.

Я не вірю, що Україна ввійде в першу десятку на Євробачення, – підсумував автор RUSSELL BLOG.

Читайте також: GO-A стримано відповіли на критику Тараса Тополі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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