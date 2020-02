Британець з акцентом переспівав GO-A – Соловей: послухайте

Британський музикант Данні МакЕвой, який веде YouTube-канал The Walrus Was Danny, переспівав пісню українського гурту, учасника конкурсу Євробачення 2020 GO-A "Соловей" українською мовою.

Відповідне відео чоловік виклав на своєму каналі на сайті YouTube.

МакЕвой, також відомий як The Walrus Was Danny, знаменитий своїми переспівами популярних хітів минулого. Так, серед іншого, музикант зіграв кавери на практично всі пісні легендарного британського гурту The Beatles. Послухайте, як звучить "Соловей" з акцентом:

Також музикант записав кавери на усі пісні, що потрапили на найвищі сходинки британських хіт-парадів. В репертуарі МакЕвоя переспіви Елтона Джона, Девіда Бові, Кейт Буш, груп Oasis та Smiths, а також багатьох інших.

