Євробачення 2019: коли і де дивитися онлайн 2 півфінал 16 травня

Другий півфінал Євробачення в Тель-Авіві 2019 відбудеться у четвер, 16 травня. Дізнайтеся, коли та де дивіться онлайн-трансляцію другого півфіналу на Радіо МАКСИМУМ!

Пісенний конкурс Євробачення 2019 цьогоріч відбудеться в Ізраїлі. Тель-Авів гостинно приймає відвідувачів Євробачення у виставковому центрі "Ізраїльський центр ярмарків".

Дата: 16.05.2019

Коли: 21:00

Місце проведення: Тель-Авів

На якому каналі трансляція в Україні: СТБ, UA Перший

Де дивитися онлайн: на сайті Радіо МАКСИМУМ

У 2019 році на конкурсі Євробаченні змагатиметься 41 учасник. У другому півфіналі виступлять представники 18 країн: Вірменія, Ірландія, Молдова, Швейцарія, Латвія, Румунія, Данія, Швеція, Австрія, Хорватія, Мальта, Литва, Росія, Албанія, Норвегія, Нідерланди, Північна Македонія, Азербайджан.

Туреччина, Боснія і Герцеговина, Словаччина, Болгарія вирішили не брати участь у конкурсі. Також Україна не відправила свого представника на Євробачення через скандал зі співачкою MARUV, яка посіла перше місце на нацвідборі.

Букмекери роблять ставка на фаворитів другого півфіналу. Перше місце у рейтингу займає представник Нідерландів Duncan Laurence з піснею Arcade. Другу позицію, на думку букмекерів, займає музикант зі Швеції John Lundvik з композицією Too Late for Love. Трійку лідерів замикає росіянин Сергій Лазарєв, який цьогоріч виконає пісню Scream.

Порядок виступів учасників другого півфіналу Євробачення 2019:

01. Вірменія

Srbuk – Walking Out

02. Ірландія

Сара Мактернан – 22

03. Молдова

Анна Одобеску – Stay

04. Швейцарія

Лука Ханні – She Got Me

05. Латвія

Carousel – That Night

06. Румунія

Естер Піоні – On a Sunday

07. Данія

Леонора – Love Is Forever

08. Швеція

Джон Лундвік – Too Late for Love

09. Австрія

Паенда – Limits

10. Хорватія

Роко Блажевич – The Dream

11. Мальта

Мікела Пач – Chameleon

12. Литва

Юріюс – Run with the Lions

13. Росія

Сергій Лазарев – Scream

14. Албанія

Йоніда Малічі – Ktheju tokës

15. Норвегія

KEiiNO – Spirit in the Sky

16. Нідерланди

Дункан Лоренс – Arcade

17. Північна Македонія

Тамара Тодевська – Proud

18. Азербайджан

Чінгіз Мустафаєв – Truth

