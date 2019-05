Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

Конкурс Євробачення 2019 стартує в столиці Ізраїля за лічені дні. Представники країн-учасниць уже презентували свої пісні, з якими вони будуть змагатися за перемогу. Нумо слухати композиції разом!

У конкурсі Євробачення 2019 візьмуть участь 41 країни. Нагадаємо, що Україну на конкурсі не представлятиме ніхто, адже переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася їхати в Тель-Авів. Учасники виступлять у двох півфіналах, за підсумками яких тільки 20 найкращих отримають путівку до гранд-фіналу Eurovision Song Contest 2019. До них також долучиться учасник від країни-господарки конкурсу та представники "Великої п'ятірки".

Пропонуємо вам послухати всі пісні учасників Євробачення 2019 у плейлисті:

Слухати пісні Євробачення 2019 онлайн

ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ

01. Кіпр

Тамта – Replay

02. Чорногорія

D-Moll – Heaven

03. Фінляндія

Darude feat. Себастьян Рейман – Look Away

04. Польща

Tulia – Fire of Love

05. Словенія

Зала Краль & Гашпер Шантль – Sebi

06. Чехія

Lake Malawi – Friend of a Friend

07. Угорщина

Йоці Папаї – Az én apám

08. Білорусь

Зена – Like it

09. Сербія

Невена Божович – Kruna

10. Бельгія

Еліот – Wake Up

11. Грузія

Ото Немсадзе – Sul tsin iare

12. Австралія

Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity

13. Ісландія

Hatari – Hatrið mun sigra

14. Естонія

Віктор Крон – Storm

15. Португалія

Конан Озіріс – Telemóveis

16. Греція

Кетрін Дуска – Better Love

17. Сан-Марино

Серхат – Say Na Na Na

Другий піфінал

01. Вірменія

Srbuk – Walking Out

02. Ірландія

Сара Мактернан – 22

03. Молдова

Анна Одобеску – Stay

04. Швейцарія

Лука Ханні – She Got Me

05. Латвія

Carousel – That Night

06. Румунія

Естер Піоні – On a Sunday

07. Данія

Леонора – Love Is Forever

08. Швеція

Джон Лундвік – Too Late for Love

09. Австрія

Паенда – Limits

10. Хорватія

Роко Блажевич – The Dream

11. Мальта

Мікела Пач – Chameleon

12. Литва

Юріюс – Run with the Lions

13. Росія

Сергій Лазарев – Scream

14. Албанія

Йоніда Малічі – Ktheju tokës

15. Норвегія

KEiiNO – Spirit in the Sky

16. Нідерланди

Дункан Лоренс – Arcade

17. Північна Македонія

Тамара Тодевська – Proud

18. Азербайджан

Чінгіз Мустафаєв – Truth

Пісні, які ми точно почуємо у фіналі Євробачення

Велика Британія. Майкл Райс Bigger – Than Us

Ізраїль. Кобі Марімі – Home

Іспанія. Мікі Нуньєс – La Venda

Італія. Махмуд – Soldi

Німеччина. S!sters – Sister

Франція. Білаль Ассані – Roi

