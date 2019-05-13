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Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
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Конкурс Євробачення 2019 стартує в столиці Ізраїля за лічені дні. Представники країн-учасниць уже презентували свої пісні, з якими вони будуть змагатися за перемогу. Нумо слухати композиції разом!
У конкурсі Євробачення 2019 візьмуть участь 41 країни. Нагадаємо, що Україну на конкурсі не представлятиме ніхто, адже переможниця Нацвідбору MARUV відмовилася їхати в Тель-Авів. Учасники виступлять у двох півфіналах, за підсумками яких тільки 20 найкращих отримають путівку до гранд-фіналу Eurovision Song Contest 2019. До них також долучиться учасник від країни-господарки конкурсу та представники "Великої п'ятірки".
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Пропонуємо вам послухати всі пісні учасників Євробачення 2019 у плейлисті:
Слухати пісні Євробачення 2019 онлайн
ПЕРШИЙ ПІВФІНАЛ
01. Кіпр
Тамта – Replay
02. Чорногорія
D-Moll – Heaven
03. Фінляндія
Darude feat. Себастьян Рейман – Look Away
04. Польща
Tulia – Fire of Love
05. Словенія
Зала Краль & Гашпер Шантль – Sebi
06. Чехія
Lake Malawi – Friend of a Friend
07. Угорщина
Йоці Папаї – Az én apám
08. Білорусь
Зена – Like it
09. Сербія
Невена Божович – Kruna
10. Бельгія
Еліот – Wake Up
11. Грузія
Ото Немсадзе – Sul tsin iare
12. Австралія
Кейт Міллер-Хейдке – Zero Gravity
13. Ісландія
Hatari – Hatrið mun sigra
14. Естонія
Віктор Крон – Storm
15. Португалія
Конан Озіріс – Telemóveis
16. Греція
Кетрін Дуска – Better Love
17. Сан-Марино
Серхат – Say Na Na Na
Другий піфінал
01. Вірменія
Srbuk – Walking Out
02. Ірландія
Сара Мактернан – 22
03. Молдова
Анна Одобеску – Stay
04. Швейцарія
Лука Ханні – She Got Me
05. Латвія
Carousel – That Night
06. Румунія
Естер Піоні – On a Sunday
07. Данія
Леонора – Love Is Forever
08. Швеція
Джон Лундвік – Too Late for Love
09. Австрія
Паенда – Limits
10. Хорватія
Роко Блажевич – The Dream
11. Мальта
Мікела Пач – Chameleon
12. Литва
Юріюс – Run with the Lions
13. Росія
Сергій Лазарев – Scream
14. Албанія
Йоніда Малічі – Ktheju tokës
15. Норвегія
KEiiNO – Spirit in the Sky
16. Нідерланди
Дункан Лоренс – Arcade
17. Північна Македонія
Тамара Тодевська – Proud
18. Азербайджан
Чінгіз Мустафаєв – Truth
Пісні, які ми точно почуємо у фіналі Євробачення
Велика Британія. Майкл Райс Bigger – Than Us
Ізраїль. Кобі Марімі – Home
Іспанія. Мікі Нуньєс – La Venda
Італія. Махмуд – Soldi
Німеччина. S!sters – Sister
Франція. Білаль Ассані – Roi
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