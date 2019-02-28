До побачення, Євробачення: чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му

Нацвідбір на Євробачення 2019 в Україні був приречений на успіх з самого початку, але ніхто навіть не підозрював, що цей успіх буде зі знаком мінус. У результаті, до Тель-Авіва поїде лише Вєрка Сердючка, і то тому, що вона – запрошений виконавець.

Спробуймо розібратися, як і чому з'явився пісенний конкурс Євробачення, а також передбачити долю учасника від України наступного року.

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Навіщо потрібне Євробачення?

Європа потрохи оклигувала від Другої світової. Існував величезний попит на позитивні емоції, а що їх дарує краще, аніж музика? Так, 1951 року в Італії започаткували музичний фестиваль Санремо. Він гучно вистрелив і сприяв популяризації італійської музики в усьому світі. Інші європейські країни трішки позаздрили і вирішили створити свій аналогічний продукт – за зразком Санремо. І 1956 року започаткували пісенний конкурс Євробачення.

Навіщо? Офіційно – щоб розвивати європейську музику. Неофіційно (мабуть-таки – це реальна причина) – для популяризації телебачення, що якраз починало завоювання світу.

Слухайте пісню першої переможниці Євробачення-1956 року:

Звісно, з того часу все змінилося. Телебачення тепер куди більш популярне, ніж Євробачення. А Інтернет – куди більш популярний, ніж ТБ. Щонайменше, серед молоді. Яка власне, є цільовою аудиторію ЄБ. Але мова не про це.

Італійці – дуже співоча нація, і будь-які змагання пісенні там дуже популярні. Ну, крім Євробачення. Адже у них є Санремо. Але Україна – не Італія. Санремо у нас нема, хоч, ясна річ, ми – не менш співочі, ніж італійці. І у нас Євробачення популярне.

16 спроб України і 2 перемоги!

Ми у пісенному конкурсі Євробачення брали участь лише 16 разів, але це не завадило представнику України здобувати перемогу двічі. Причому, ми вигравали у дуже потрібний для країни момент. Поїхали вперше у 2003, хоча й для отримання дозволу від Європейської мовної спілки треба було докласти чимало зусиль. Спілка опиралася, як могла. Мовляв, навіщо нам дебютанти, і так учасників багато.

Голосистий Олександр Пономарьов був першим від України:

Але Олександр Пономарьов таки поїхав, і навіть пісню купив в ізраїльського композитора. Того самого, що писав для Дани Інтернешнл, яка перемогла у 1998. На фарт. Фарт не прийшов, місце було тільки 15. Але рушниця вистрелила у 2004, коли Руслана з дикими танцями і феєричною піснею покорила Європу. Щоправда, того ж року в Україні пройшла Помаранчева революція, і наступного року на Євробачення поїхали "Гринджоли" з піснею Першого Майдану "Разом нас багато". Вони спинилися на тому ж рівні, що й Пономарьов.

Дикі танці Руслани запалили публіку та проломили сцену:

В інші роки виступали гідно, але без зірок з неба. Двічі були другими. До цього доклалися Вєрка Сердючка і Ані Лорак. Першу зі скрипом відправляли до Європи, адже не гоже, аби Україну представляв такий виконавець. Другій поталанило більше, бо її пісні всі заслухали до дірок, та й поїхала вона під крилом Філіпа Кіркорова, який допомагав Кароліні уникати неприємних ситуацій під час конкурсу.

Перша відмова України

У 2015 році було ухвалене рішення не брати участь. Після трагічних подій Революції Гідності країні дійсно було не Євробачення. Мовчання України не протривало довго, адже у 2016 році вона таки відправила свого учасника, аби той представив нашу країну. Уперше представника обирали публічно. Для цього й був придуманий весь оцей Нацвідбір, який через кілька років розділить глядачів на два табори, але зараз не про це. Рішення, хто ж поїде до Стокгольма, аби гідно представити Україну було вже тоді політизованим, адже відправивши Джамалу з піснею "1944" країна на весь світ трубила: "у нас війна, не ігноруйте нас". І це подіяло. До України Джамала повернулася з перемогою, яка стала другою в нашій скарбничці.

Джамала у 2016 році зуміла вразити не лише Європу:

Нацвідбір 2019 – мильна бульбашка, яка таки луснула

Те, що з відбором робиться щось не ладне, стало зрозуміло ще після того, як співачка TAYANNA знялася з участі у ньому. Звичайно ж, усі подумають, що вона просто стомилася, і не готова втретє посідати друге місце, але раптом це зовсім не так? Її місце зайняла епатажна співачка MARUV. І, о дива, букмекери після цього рішення прогнозують нам уже місце у ТОП-5 на Євробаченні. Солодка цукерка з неприємним післясмаком.

Пісня Сирени принесла успіх MARUV:

Учасників набрали, на півфінали поділилися, нумо співати. І тут посипалося ще більше цікавого. Виявляється, солістка YUKO – громадянка Росії, батьки дівчат ANNA MARIA – сепаратисти, MARUV і BAHROMA – голуби миру, які часто літають до агресора на килим, а KAZKA банально не навчилася співати. Ой леле! Хай там як, але організатори вирішили розгойдувати цю гойдалку далі, не передбачивши, що у фіналі спинити той шквал критики та негативу буде просто неможливо.

Тріумф MARUV. Глядачі діляться чітко на два табори: одні уже святкують потенційну перемогу України на Євробаченні, інші не приховують свого обурення співачкою, котра активно гастролює країною-агресором, а також планує показати світу "таке обличчя" нашої країни. Утім, не судилося Анні поїхати до Тель-Авіва, адже перемогти у Нацвідборі було недостатньо. Потрібно ще й контракт з Суспільним мовником підписати, який відверто обурив співачку.

KAZKA, на яку всі ставили, теж відмовилася від участі:

Грайте далі… Згідно з правилами Нацвідбору, участь у Євробаченні має брати учасник, котрий посів друге місце. Але й тут не зрослось: Freedom-Jazz теж відмовився від можливості представити Україну. Не забарилась з рішенням і KAZKA, яка також не погодилася "перемагати" таким чином. Хлопці з Brunettes Shoot Blondes зіграли на випередження, наголосивши на тому, що в разі пропозиції від мовника вони від неї відмовляться. На YUKO та ANNA MARIA, очевидно, ніхто навіть не надіявся.

Логічний кінець? Так, НСТУ прийняла рішення цьогоріч не відправляти нікого на Євробачення. І було б це розумне рішення, якби не одне "але"...

Україна не візьме участь у Євробаченні 2020?

А от цей сценарій цілком ймовірний, адже цьогоріч країну-агресора представляє Сергій Лазарєв. І саме йому букмекери пророкують перше місце. Не потрібно вчити вищу математику, аби розуміти, що наступного року Євробачення цілком може проходити у "Мордорі". Що це означатиме для України? А те, що ми вдруге пропустимо участь у Євробаченні. Це підтвердив і Суспільний мовник.

Якщо Росія переможе цього року – ми не будемо брати участь у Євробаченні і не будемо транслювати конкурс в Україні. Так це було й з Чемпіонатом світу з футболу 2018, – заявив Зураб Аласанія.

Нагадаємо, що у 2016 році Лазарєв посів 3 місце:

Чи важливо це? Так, важливо, адже пісенний конкурс – це майданчик, звідки можна не лише заявити про себе, а й заручитися моральною підтримкою європейської молоді. І бути певним, що почують кожне слово – і прямим текстом сказане, і між рядками заховане. Звісно, багато хто скаже – так музика ж поза політикою. На цей аргумент немає сенсу навіть відповідати: це просто неправда. Принаймні, не тут і не зараз.

Ну а наразі маємо те, що маємо: Суспільне і СТБ вс*алися, не знявши штани. А хто з них невістка – вирішуйте самі.

І насамкінець. Наскільки Євробачення – важлива подія у Європі? Чесно – я не знаю. Але знаю, що нещодавно від однієї країни на конкурс поїхав лікар-педіатр. І посів 8 місце. А від України не поїде навіть педіатр.

Олександр Друкач для Радіо МАКСИМУМ

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