Won't Stand Down: дивіться новий кліп Muse, знятий у Києві

Muse зняв кліп на пісню Won't Stand Down у Києві

Британський рок-гурт Muse випустила сингл "Won't Stand Down". Крім самих музикантів, над записом працював продюсер Ден Ланкастер із Bring Me The Horizon.

Кліп Muse на пісню "Won't Stand Down" особливо цікавий ще й тому, що його знімали у Києві. Тож гайда разом з Радіо MAXIMUM насолоджуватися новинкою від музикантів.

"Won't Stand Down" – пісня про те, як відстояти свою позицію у боротьбі з тими, хто глузує з вас – на дитячому майданчику, на роботі або де завгодно", – стверджує фронтмен колективу Меттью Белламі.

Разом із синглом Muse представили кліп, знятий режисером Джаредом Хоганом у столиці України. Він відомий завдяки роботі з американським репером Joji та норвезькою інді-поп співачкою Girl in Red. У ролику тендітна, таємнича фігура поглинає енергію темної армії, стаючи новою, вдосконаленою, сильнішою істотою.

Muse – Won't Stand Down, дивіться онлайн новий кліп гурту:

Нагадаємо, що останній студійний альбом Muse Simulation Theory вийшов у листопаді 2018 року. При створенні релізу музиканти надихалися науковою фантастикою та поп-культурою 1980-х, що виражається у використанні синтезаторів у процесі запису.

Минулого червня колектив випустив оновлену платівку "Origin of Symmetry" 2001 року. До неї увійшли ремікси 11 композицій та пісня "Futurism", що раніше виходила лише в Японії.

