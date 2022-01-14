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Love It When You Hate Me: Авріл Лавін потішила фанатів новим синглом

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Авріл Лавін представила сингл Love It When You Hate Me - фото 1
Авріл Лавін представила сингл Love It When You Hate Me

Авріл Лавін випустила сингл "Love It When You Hate Me". Його вона записала спільно з виконавцем blackbear. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!

Співачка також відкрила попереднє замовлення на новий альбом "Love Sux". Вихід платівки запланований на 25 лютого. Поки ж можете слухати сингл "Love It When You Hate Me".

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Avril Lavigne – Love It When You Hate Me, слухати онлайн сингл співачки:

У мережі також з'явилася обкладинка майбутнього релізу, продюсером якого виступив Тревіс Баркер із Blink-182. На знімку Лавін зображена на червоному тлі з чорними повітряними кульками.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Авріл Лавін випустила перший за два роки сольний сингл "Bite Me". Разом із виходом треку відбулася прем'єра кліпу. У композиції Лавін повертається до образу зухвалої панк-принцеси, яким вона підкорила весь світ на початку 2000-х.

Раніше співачка Адель випустила кліп на пісню "Oh My God". Вона увійшла до її четвертого студійного альбому "30". Режисером відео став Сем Браун. У 2010 році він зняв для співачки ролик на пісню "Rolling In The Deep".

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