Love It When You Hate Me: Авріл Лавін потішила фанатів новим синглом

Авріл Лавін представила сингл Love It When You Hate Me

Авріл Лавін випустила сингл "Love It When You Hate Me". Його вона записала спільно з виконавцем blackbear. Слухайте новинку разом з Радіо MAXIMUM!

Співачка також відкрила попереднє замовлення на новий альбом "Love Sux". Вихід платівки запланований на 25 лютого. Поки ж можете слухати сингл "Love It When You Hate Me".

Avril Lavigne – Love It When You Hate Me, слухати онлайн сингл співачки:

У мережі також з'явилася обкладинка майбутнього релізу, продюсером якого виступив Тревіс Баркер із Blink-182. На знімку Лавін зображена на червоному тлі з чорними повітряними кульками.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Авріл Лавін випустила перший за два роки сольний сингл "Bite Me". Разом із виходом треку відбулася прем'єра кліпу. У композиції Лавін повертається до образу зухвалої панк-принцеси, яким вона підкорила весь світ на початку 2000-х.

