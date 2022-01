Oh My God: дивіться чорно-білий кліп співачки Адель на пісню з нового альбому

Дивіться кліп Адель на пісню Oh My God

Співачка Адель випустила кліп на пісню "Oh My God". Вона увійшла до її четвертого студійного альбому "30".

Режисером відео став Сем Браун. У 2010 році він зняв для співачки ролик на пісню "Rolling In The Deep". Дивіться кліп на пісню "Oh My God" на Радіо MAXIMUM!

Дія чорно-білого кліпу розгортається у невеликому закритому просторі – у ньому виконавиця співає у різних образах в оточенні танцюристів. В одному з кадрів Адель з'являється в накидці, яку носять католицькі священнослужителі, в іншому – кусає яблуко. Тема гріховності простежується й у самому треку, частково присвяченому розлученню співачки та готовності вступати у нові стосунки.

Adele – Oh My God, дивіться онлайн новий кліп співачки:

"Ми знімали кліп у день виходу альбому Easy On Me, було мільйон справ одночасно. Але увага до деталей з боку знімальної групи була просто привабливою – дякую вам велике за терпіння і за те, що зібралися всі разом, це було дуже весело", – поділилася Адель.

Раніше Адель та Ед Ширан отримали найбільшу кількість номінацій на премію Brit Awards. За нагороди також поборються Coldplay, BTS, Lil Nas X, Біллі Айліш та багато інших.

