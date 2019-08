Усі фільми Квентіна Тарантіно: рейтинг від найгіршого до найкращого

15 серпня у прокат вийшов новий фільм "Одного разу в Голлівуді" від славнозвісного Квентіна Тарантіно. З нагоди прем'єри ми вирішили пригадати всі стрічки режисера і склали суб'єктивний рейтинг від найкращого до найгіршого.

Одразу наголошуємо, що всі фільми Квентіна Тарантіно (а їх, до речі, всього 10) – круті, тому навіть звання найгіршого від нашої редакції не значить, що ця стрічка погана. Можливо, вона має недоліки, але однозначно варта уваги.

Тарантіно славиться своїм стилем: характерні діалоги, перестрілки, розкриття персонажів, запрошення одних і тих самих акторів тощо. Критики вже оцінили новинку режисера, тож "Одного разу в Голлівуді" теж увійшов у нашу добірку. Дивіться наш рейтинг і не кидайтесь гнилими помідорами ;)

Рейтинг фільмів Тарантіно

10. Доказ смерті

Сам Квентін Тарантіно вважає історію про вбивцю-каскадера своїм найгіршим фільмом. Спочатку ця кінокартина замислювалася як продовження "Грайндхаус". Але перші покази виявилися провальними й після того Тарантіно переробив цю стрічку в самостійну повнометражку.

Історія про протистояння головного антагоніста і трьох безстрашних дівчат триває всього лише 113 хвилин, що мало для людини, яка обожнює включати в сюжет сцени, де всі актори сидять і просто довго розмовляють, розкриваючи характери своїх персонажів.

9. Джекі Браун

Джекі Браун – кримінальна драма, відзначена багатьма нагородами та глядацьким визнанням. Фільми розповідає історію про стюардесу, яка намагається обдурити торговця зброєю і Бюро алкоголю, тютюну, вогнепалу і вибухових речовин, які сидять на хвості. Ця кінокартина – єдина, до якої Тарантіно не написав оригінальний сценарій, а адаптував історію – роман Елмора Леонарда "Ромовий пунш".

Попередньо режисер уже сформував та відшліфував авторський стиль на "Скажених псах" і "Кримінальному чтиві", тож третя стрічка вийшла ідеальними коктейлем діалогів і закрученого сюжету з домішками олдскульного підходу режисера до зйомок та технологій.

8. Мерзенна вісімка

"Мерзенна вісімка" – найкамерніший та неспішний фільм Квентіна Тарантіно. Режисер любить включати у свої фільми довгі діалоги героїв й ця кінострічка побудована саме на цьому принципі.

Найбільше "Мерзенна вісімка" нагадує класичні детективи Агати Крісті, оскільки тут все ті ж підозрювані, які ізольовані від навколишнього світу і змушені спілкуватися, долаючи недовіру один до одного. Дійові особи – шахраї, мисливці за головами та колишні конфедерати, а локація – хатина посеред американських лісів. Таємничі вбивства, крадені особистості та отруйна кава розбавляють діалоги та роблять сюжет заплутанішим.

7. Вбити Білла. Фільм 1

Грайлива і брутальна кінострічка з Умою Турман, яка вклала всю себе в Наречену – лють, жорстокість, рішучість, які закохують у героїню. Саундтреки в цьому фільмі – окремий вид мистецтва.

Пристрасть Тарантіно до східного кіно про єдиноборства очевидна. Режисер з ентузіазмом використовує всі можливі техніки зйомок – від канонів гонконгівських бойовиків до японських традицій аніме, від чорно-білої коміксної естетики до кітчевої драми.

6. Вбити Білла. Фільм 2

Продовження "Вбити Білла" – прекрасне і гідне завершення історії про персонажа Уми Турман.

Друга частина насилля та кітчевого кровопролиття раптом збагачується абсолютно філософською кульмінацією. Темп тут значно повільніший, а естетизації насильства Тарантіно все ж приділив не так багато часу, як в попередній стрічці. В цілому, Тарантіно, як ремісник-самоучка по факту, непогано освоїв постмодернізм в кіно. Фінальна сцена цієї історії ніби створена для того, щоб потрапити у підручники зі сценарного мистецтва.

5. Одного разу в ... Голлівуді

Це історична трагікомедія про захід "Золотого Століття" голлівудського кіно. Сімдесяті роки у сценарії Тарантіно – індустрія кіно, актори шукають роботу, а громадськість вражена жахливими злочинами секти Чарльза Менсона, нові правила гри та гучні проєкти.

Героїв чекає повне занурення у світ створення нових фільмів того часу і проходження через весь пов'язаний з Голлівудом бізнес, де дружба і зрада здатні змінювати один одного.

4. Скажені пси

Це дебютний фільм Тарантіно і він отримав шалений успіх, адже навіть критики божеволіли від захвату. Це фільм про пограбування без самого пограбування, де вісім хлопців міряються гарматами. Весь сюжет побудований на чварах, всі постійно сперечаються і не довіряють один одному, тому що намагаються знайти відповідь на єдиний важливе питання: "Хто їх підставив?"

Якщо у фільму навіть і є недоліки, то їх не видно за візіонерством режисера і культовою сценою з Майклом Медсеном та піснею "Stuck in the middle with you".

3. Безславні виродки

Фільм обурливий, жорстокий і кумедний. Військова картина ще ніколи не виглядала так зухвало. Це справжній конструкт з пригодницького вестерну, костюмної драми, авантюрної комедії, шпигунського трилера і загравання з військовою хронікою.

В "Безславних виродках" є ще одна впізнавана риса авторського методу Тарантіно – розсип колоритних персонажів періодично кочують, розкриваючи найрізноманітніші взаємозв'язки.

2. Джанго вільний

Світ "Джанго", який відтворив актор Джеймі Фокс, – ефектний, кривавий і шалено стильний бойовик, що піднімає соціально важливі теми.

Це перша картина, яку режисер зняв без допомоги свого постійного монтажера Саллі Менке, тому деякі сцени виглядають менш динамічно, ніж зазвичай. Так чи інакше, досить прямолінійна історія про любов і боротьбу за свободу вклалася у хронометраж 2 години 45 хвилин.

1. КРИМІНАЛЬНЕ ЧТИВО

Складно повірити, що "Кримінальне чтиво" – лише друга повнометражна робота Квентіна Тарантіно, але можна впевнено сказати, що цей фільм змінив кіноіндустрію.

Тут вже є унікальний режисерський стиль: експерименти з хронологією, еклектичний саундтрек, гострі діалоги. Тут немає складної хореографії, немає дивовижних трюків або дорогих костюмів. Проте Тарантіно запропонував новий варіант, як можна розповісти грайливу і нелінійну історію на великому екрані.

Тарантіно ніколи не потрібно було вражати глядачів красивою картинкою, його головний козир – слова. Багато фраз з фільму відразу стали частиною поп-культури, адже всі сценарії можна нескінченно цитувати.

А який фільм Тарантіно ви любите найбільше? Пишіть у коментарях!

