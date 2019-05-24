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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?

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цікавий тест на знання географії - фото 1
цікавий тест на знання географії

Можна вивчати навколишній світ на уроках географії, за допомогою книг, у мандрах тощо. А звідки ви берете інформацію про країни та нашу планету? Проходь тест і дізнайся, наскільки добре ти знаєш нашу планету!

У світі є незліченна кількість незвіданих куточків, про які людство навіть не здогадується. Гори, ріки, озера, кратери, острови, ліси – безліч природних див таїть у собі Земля! Ми підготували для тебе цікавий тест на знання географії.

І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти розбираєшся у мистецтві

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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