ТЕСТ: як добре ти знаєш географію?

Можна вивчати навколишній світ на уроках географії, за допомогою книг, у мандрах тощо. А звідки ви берете інформацію про країни та нашу планету? Проходь тест і дізнайся, наскільки добре ти знаєш нашу планету!

У світі є незліченна кількість незвіданих куточків, про які людство навіть не здогадується. Гори, ріки, озера, кратери, острови, ліси – безліч природних див таїть у собі Земля! Ми підготували для тебе цікавий тест на знання географії.

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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