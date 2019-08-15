На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер
-
- 32
Фільм Одного разу в Голлівуді стартує в українському прокаті 15 серпня. Дізнавайся сюжет дев'ятого кіно від Тарантіно, а також дивитись ефектний трейлер на Радіо МАКСИМУМ!
Чорна комедія Одного разу в Голлівуді (Once Upon A Time In Hollywood) від Квентіна Тарантіно вже відсьогодні у кіно! Атмосферний фільм з Леонардо Ді Капріо, Бредом Піттом, Марго Роббі та іншими знаменитостями може стати фінальним у кар'єрі Тарантіно, тому вже давно викликав ажіотаж та чимало обговорень навколо себе. Про що розповідає фільм – читайте далі.
Це цікаво: Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця
Сюжет Одного разу в Голлівуді
Події розгортаються у 1969 році у Лос-Анджелесі навколо зірки вестернів Ріка Далтона та його дублера Кліффа Бута. Акторська кар'єра Ріка йде на спад, через що чоловік часто гнівається і зловживає спиртним, адже триматись на вершині у Голлівуді доволі складно. Водночас кар'єра молодою Шерон Тейт, дружиною Романа Поланскі, яка живе по сусідству з Далтоном, лише у розпалі.
Однак всю ідилію руйнує секта Чарльза Менсона, яка 8 серпня 1969 року увірвалась до їх помешкання та вбила Тейт і кількох гостей. До слова, у картині покажуть невигаданих персонажів, серед яких Брюс Лі, Джордж Спан, Стів Макквін та багатьох інших.
У головних ролях: Леонардо Ді Капріо (Рік Далтон), Бред Пітт (Кліфф Бут), Марго Роббі (Шерон Тейт), Брюс Дерн (Джордж Спан), Деміен Льюїс (Стів Макквін), Дакота Феннінг (Лінетт Фромм), Майк Мо (Брюс Лі), Люк Перрі (Вейн Мондер) та інші.
Дивитись трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" онлайн:
Поки стрічка лише стартує в українському прокаті, однак її рейтинг на IMDb вже становить 8,4/10. Звісно ж, не обійшлось і без скандалів, приміром, навколо персони Брюса Лі. Річ у тому, що його родина вважає, що Тарантіно висміяв відомого актора та майстра бойових мистецтв, показавши його нахабним та егоїстичним. Однак режисер вже пояснив, що він насправді не знав, яким був Лі, тому не варто сприймати його появу за правду.
А от огляди вже кажуть, що стрічка Одного разу в Голлівуді – не для всіх. Оскільки не кожен зможе оцінити тягучість, надмірну маскулінність та часто мовчазливих деяких персонажів, а також старомодну атмосферу. Однак у будь-якому випадку новий, сподіваємось, таки не останній фільм Тарантіно принесе чимало вражень.
Критики про Одного разу в Голлівуді
Кевін Махер (The Times) назвав свій огляд любовним листом до фільму-шедевра. Він одразу ж охрестив стрічку найкращою за всю творчу кар'єру Тарантіно, а сюжет – гобеленом, на якому з'являються персонажі, що нагадують красиві намистини.
Боб Блум (ReelBob) також вважає, що Одного разу в Голлівуді – дуже якісна та впевнена робота Тарантіно. Він зазначив, що так режисер показав свою любов до кіноіндустрії.
Моніка Рейд (Far Out) не знизила планку вражень, пояснивши, що така увагу до фільму викликана ще й тим, що він базується на реальних подіях. Однак з перших же кадрів зрозуміло, що про хроніки цієї історії варто забути. Вона пояснює, що стрічка є казкою на фактах.
До слова, всього за 3 дні показу на сайті Rotten Tomatoes рейтинг "Одного разу в Голлівуді" здійнявся до 94%, а на порталі Metacritic – до 87 балів.
Читайте також: Останнє Різдво: трейлер атмосферного фільму з Емілією Кларк
-
14:25Гаряча гравець у покер показала фото у прозорій білизні (18+)
-
14:10Чи справді Раша Срака стала послом Словенії в Росії: розбір вірусного поста в мережі
-
13:52Новий вірус Varenyky краде паролі та порно: що варто знати
-
13:25Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:54Месники: Фінал: сценарист коміксів про Людину-павука назвав найгіршу сцену
-
12:33Скинулись на пенсію: друзі викупили село в Іспанії, щоб втілити свою мрію
-
11:584 години обертання Землі показали за 15 секунд: вражаюче відео
-
11:34Завойовник Зім повертається: дивіться трейлер анімаційного фільму
-
11:11The International 2019 з Dota 2: розклад, коли і де дивитись онлайн ігри NAVI
-
10:50Цей популярний смаколик допомагає менше їсти
-
10:27У Twitter чесно розповіли про появу функції редагування твітів
-
09:51Як насправді чоловіки поводяться, коли самі удома: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:29Сексуальна Ельза Хоск прогулялась містом у бікіні
-
08:57У ДСНС оголосили попередження про погоду
-
08:31Японія у вуличних фото, які приковують погляд: яскраві кадри
-
07:55Відома модель plus-size знялася у спокусливій мереживній білизні
-
07:33Геть подуріли: американка вживила в руку ключі від своєї Tesla
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:54Samsung Galaxy Note10 + побив рекорд швидкості зарядки
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
21:51Зняла штани і труси: Кеті Перрі звинуватили у домаганні
-
21:24Попри всі міфи: цей популярний напій сприяє схудненню
-
13:07Юра Самовілов. Гуртом: що треба знати про фіналістів Ukrainian Song Project 2019
-
07:15Погода в Україні 15 серпня: на захід прийшло похолодання та грози
- 14 серпня
-
22:23ТОП-10 причин займатися сексом якомога частіше
-
18:23Названо види спорту, які сприяють швидкому схудненню
-
17:00Думаєш, ми не хочемо грати в ЛЧ? Емоційна розмова Циганкова з фаном Динамо (18+)
-
14:00ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий
-
12:26Перший концерт Кварталу без Зеленського: як жартували над президентом (відео)
-
07:00Картинки з Медовим Спасом й відкритки для привітання з Маковеєм
- 13 серпня
-
22:41Динамо – Брюгге: відео голів та огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
-
21:15Корисні лайфхаки для подорожі у плацкарті
-
20:00ДИНАМО – БРЮГГЕ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги чемпіонів 13 серпня
-
19:00Гурт [О] – нова літера в українській музиці: усе про фіналіста Ukrainian Song Project 2019
-
17:21Моделі 90-х: як змінилася легендарна фотомодель Нікі Тейлор (18+)
-
14:25Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
-
10:26Найкращий рок тижня: плейлист нових пісень, які зарядять драйвом
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: синоптик попередила про найсильнішу спеку
- 12 серпня
-
21:455 речей, які обов'язково потрібно зробити після сексу
-
19:00У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії
-
17:01KHAYAT – у фіналі Ukrainian Song Project: як звучить нове дихання української музики
-
16:03ТЕСТ: Вгадай, з якого фільму ця кімната
-
14:39Притула vs Нікітюк: який зріст мають 25 найвідоміших українських зірок
-
12:15Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат
-
10:26Нова популярна музика літа: плейлист свіжих хітів тижня
-
07:15Скільки років знадобиться на ремонт усіх доріг в Україні
- 11 серпня
-
21:27Якими є найпоширеніші сексуальні фантазії в чоловіків і жінок