Одного разу в Голлівуді – довгоочікувана прем'єра від Тарантіно: сюжет і трейлер

Фільм Одного разу в Голлівуді стартує в українському прокаті 15 серпня. Дізнавайся сюжет дев'ятого кіно від Тарантіно, а також дивитись ефектний трейлер на Радіо МАКСИМУМ!

Чорна комедія Одного разу в Голлівуді (Once Upon A Time In Hollywood) від Квентіна Тарантіно вже відсьогодні у кіно! Атмосферний фільм з Леонардо Ді Капріо, Бредом Піттом, Марго Роббі та іншими знаменитостями може стати фінальним у кар'єрі Тарантіно, тому вже давно викликав ажіотаж та чимало обговорень навколо себе. Про що розповідає фільм – читайте далі.

Це цікаво: Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця

Сюжет Одного разу в Голлівуді

Події розгортаються у 1969 році у Лос-Анджелесі навколо зірки вестернів Ріка Далтона та його дублера Кліффа Бута. Акторська кар'єра Ріка йде на спад, через що чоловік часто гнівається і зловживає спиртним, адже триматись на вершині у Голлівуді доволі складно. Водночас кар'єра молодою Шерон Тейт, дружиною Романа Поланскі, яка живе по сусідству з Далтоном, лише у розпалі.

Однак всю ідилію руйнує секта Чарльза Менсона, яка 8 серпня 1969 року увірвалась до їх помешкання та вбила Тейт і кількох гостей. До слова, у картині покажуть невигаданих персонажів, серед яких Брюс Лі, Джордж Спан, Стів Макквін та багатьох інших.

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо (Рік Далтон), Бред Пітт (Кліфф Бут), Марго Роббі (Шерон Тейт), Брюс Дерн (Джордж Спан), Деміен Льюїс (Стів Макквін), Дакота Феннінг (Лінетт Фромм), Майк Мо (Брюс Лі), Люк Перрі (Вейн Мондер) та інші.

Дивитись трейлер фільму "Одного разу в Голлівуді" онлайн:

Поки стрічка лише стартує в українському прокаті, однак її рейтинг на IMDb вже становить 8,4/10. Звісно ж, не обійшлось і без скандалів, приміром, навколо персони Брюса Лі. Річ у тому, що його родина вважає, що Тарантіно висміяв відомого актора та майстра бойових мистецтв, показавши його нахабним та егоїстичним. Однак режисер вже пояснив, що він насправді не знав, яким був Лі, тому не варто сприймати його появу за правду.

А от огляди вже кажуть, що стрічка Одного разу в Голлівуді – не для всіх. Оскільки не кожен зможе оцінити тягучість, надмірну маскулінність та часто мовчазливих деяких персонажів, а також старомодну атмосферу. Однак у будь-якому випадку новий, сподіваємось, таки не останній фільм Тарантіно принесе чимало вражень.

Критики про Одного разу в Голлівуді

Кевін Махер (The Times) назвав свій огляд любовним листом до фільму-шедевра. Він одразу ж охрестив стрічку найкращою за всю творчу кар'єру Тарантіно, а сюжет – гобеленом, на якому з'являються персонажі, що нагадують красиві намистини.

Боб Блум (ReelBob) також вважає, що Одного разу в Голлівуді – дуже якісна та впевнена робота Тарантіно. Він зазначив, що так режисер показав свою любов до кіноіндустрії.

Моніка Рейд (Far Out) не знизила планку вражень, пояснивши, що така увагу до фільму викликана ще й тим, що він базується на реальних подіях. Однак з перших же кадрів зрозуміло, що про хроніки цієї історії варто забути. Вона пояснює, що стрічка є казкою на фактах.

До слова, всього за 3 дні показу на сайті Rotten Tomatoes рейтинг "Одного разу в Голлівуді" здійнявся до 94%, а на порталі Metacritic – до 87 балів.

Читайте також: Останнє Різдво: трейлер атмосферного фільму з Емілією Кларк