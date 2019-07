Нові фільми серпня 2019: найкрутіші прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми серпня 2019 вже незабаром у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, Форсаж: Гоббс та Шоу, Одного разу в Голлівуді та інші - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у серпні!

Форсаж: Гоббс та Шоу (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Fast and Furious: Hobbs and Shaw

Жанр: пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Девід Літч

У головних ролях: Двейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Ідріс Ельба, Ейса Гонсалес, Ванесса Кірбі, Едді Марсан, Хелен Міррен

Тривалість: 136 хв.

Коли: з 1 серпня

Вже 9-й фільм теми Форсаж стартує на екранах. Цього разу спецагенту Люку Гоббсу доведеться працювати разом з колишнім спецназівцем Декартом Шоу.Хоча хлопці не у захваті від такого дуету, однак це єдиний варіант врятувати сестру Шоу, яку викрав неймовірно сильний противний Брікстон. Варто додати, що з цим хлопцем навіть Термінатору не було б легко битися, адже він майже невразливий.

Форсаж: Гоббс та Шоу: дивитись трейлер онлайн:

Смерть та життя Джона Ф. Донована (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Death and Life of John F. Donovan

Жанр: драма

Країна: Канада, Великобританія

Режисер: Ксав'є Долан

У головних ролях: Кіт Харінгтон, Наталі Портман, Емілі Гемпшир, Джейкоб Тремблей, Кеті Бейтс

Тривалість: 123 хв.

Коли: з 8 серпня

У центрі подій відомий американський актор Джон Донован, який ледь не втрачає все через листування з 11-річним англійцем. Така новина обурила громадськість, через що життя та кар'єра і зірки, і хлопчика зазнали непоправних змін.

Смерть та життя Джона Ф. Донована: дивитись трейлер онлайн:

Королеви криміналу (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Kitchen

Жанр: драма, бойовик, кримінал

Країна: США

Режисер: Андреа Берлофф

У головних ролях: Мелісса МакКарті, Елізабет Мосс, Донал Глісон, Тіффані Хеддіш, Джеймс Бедж Дейл

Тривалість: 102 хв.

Коли: з 8 серпня

Якщо ви думали, що у коміксах лише супергерої, то дуже помилялись, адже на екрани виходить екранізація коміксів DC Vertigo. Сюжет розповідає про Нью-Йорк 1970-х, коли за ґрати потрапляють лідери ірландської мафії. Тому небезпечним бізнесом доводиться керувати їхнім дружинам. І хто сказав, що вони будуть поводитись м'якіше чи слабкіше?

Королеви криміналу: дивитись трейлер онлайн:

Angry Birds в кіно 2

Оригінальна назва мовою фільму: The Angry Birds Movie 2

Жанр: мультфільм, комедія

Країна: США, Фінляндія

Режисер: Туроп ван Орман, Джон Райс

У головних ролях: Пітер Дінклейдж, Тіффані Хаддіш, Білл Гейдер, Дав Камерон

Тривалість: 91 хв.

Коли: з 8 серпня

Продовження пригод злих і не дуже пташок відкриє для глядачів нових персонажів, окрім вже знайомих птахів та нахабних свиней. Річ у тому, що на острові з'являється Зета із крижаного острова, яка вирішує розморозити усіх своїх далеких родичів. А теперішнім мешканцям така ідея зовсім не подобається, тому зелені свині змушені поєднати сили з войовничими птахами.

Angry Birds в кіно 2: дивитись трейлер онлайн:

Дора і загублене місто

Оригінальна назва мовою фільму: Dora and the Lost City of Gold

Жанр: пригоди

Країна: США, Австралія

Режисер: Джеймс Бобін

У головних ролях: Ізабела Монер, Бенісіо Дель Торо, Майкл Пенья, Єва Лонгорія, К’Оріанка Кілчер

Тривалість: 102 хв.

Коли: з 15 серпня

Пам'ятаєте ігри та мультики про Дору-мандрівницю? Тепер дівчинка виросла і зовсім не втратила своїх умінь, адже разом з батьками-дослідниками подорожувала джунглями, намагаючись відшукати давні артефакти. Звісно ж, це не дуже знадобилось їй у старшій школі, де абсолютно новий світ. Однак раптове зникнення батьків змушує Дору самостійно шукати відповіді на питання та людей, які причетні до викрадення.

Дора і загублене місто: дивитись трейлер онлайн:

Одного разу в Голлівуді

Оригінальна назва мовою фільму: Once Upon a Time... in Hollywood

Жанр: трилер, драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Квентін Тарантіно

У головних ролях: Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Дакота Феннінг, Курт Рассел, Аль Пачіно, Тімоті Оліфант

Тривалість: 153 хв.

Коли: з 15 серпня

Дев'ятий фільм Тарантіно, який може стати останнім для Квентіна у кріслі режисера, розповідає про Лос-Анджелес у 1969 році. Саме тоді, у ніч на 9 серпня, секта Менсона жорстоко вбила 5 людей, серед яких були відомі зірки. На тлі цих подій телезірка Рік Долтон та його дублер Кліфф Бут намагаються затриматись на вершині успіху, але в Голлівуді немає вічної популярності.

Одного разу в Голлівуді: дивитись трейлер онлайн:

Поліна і таємниця кіностудії

Оригінальна назва мовою фільму: Поліна і таємниця кіностудії

Жанр: пригоди, фентезі, драма

Країна: Україна, Бельгія, Франція

Режисер: Оліас Барко

У головних ролях: Поліна Артеменко, Жан Рено, Віржіні Ледуаєн, Едуар Бер, Василь Вірастюк, Евніка Саадвакасс

Тривалість: 94 хв.

Коли: з 22 серпня

Події фільму розгортаються навколо 11-річної Поліни, яка мешкає з тіткою та двоюрідним братом і зовсім нічого не знає ні про батьків, ні про своє минуле. Однак її тітонька не така добра і планує забрати собі спадок Поліни, а саме кіностудію. Дівчинці вдається втекти та по частинках збирати правду про свою родину.

Поліна і таємниця кіностудії: дивитись трейлер онлайн:

Падіння Янгола

Оригінальна назва мовою фільму: Angel Has Fallen

Жанр: драма, трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Рік Роман Во

У головних ролях: Джерард Батлер, Тім Блейк Нельсон, Морган Фріман, Пайпер Перабо, Нік Нолті, Джада Пінкетт Сміт

Тривалість: 94 хв.

Коли: з 22 серпня

Продовження фільмів "Падіння Олімпу" та "Падіння Лондона", коли секретного агента Майка Баннінга звинувачують у нападі на президента США. Працівники із його ж організації починають переслідувати героя, адже йому світить чимало років за ґратами. Однак Майк не збирається так просто все залишати і понад усе очистить власну репутацію.

Падіння Янгола: дивитись трейлер онлайн:

Вайнштейн

Оригінальна назва мовою фільму: Untouchable

Жанр: документальний

Країна: США

Режисер: Урсула Макфарлейн

У головних ролях: Харві Вайнштейн, Розанна Аркетт, Наннетт Клатт, Хоуп Ексінер Д’Амор, Пас де ла Уерта

Тривалість: 98 хв.

Коли: з 22 серпня

Мало хто не чув про грандіозний скандал з режисером Харві Вайнштейном, який роками домагався акторок та жінок на знімальних майданчиках. Як відбулось падіння кінотитана, заяви журналістів та постраждалих, а також що робив Вайнштейн, щоб вберегти свою владу - у документальному фільмі.

Вайнштейн: дивитись трейлер онлайн:

Читайте також: Найкращі фільми про справжню дружбу, які варто подивитися