Учені розповіли, де на Землі найчистіше повітря

Науковці з Університету Колорадо у США визначили ділянку атмосфери Землі, вільну від негативного людського впливу. Результати дослідження опублікували в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Виявилося, що найчистіше повітря на планеті – у прикордонних шарах атмосфери, які живлять нижні хмари над Південним океаном (це загальна назва південних частин Тихого, Атлантичного і Індійського океанів навколо Антарктиди). Там немає аерозольних часток, які утворюються у результаті людської діяльності.

Швидкі зміни клімату впливають на кожен регіон Землі, тому знайти ділянку, не порушену людською діяльністю, дуже складно. Але група вчених, очолювана професором Сонею Крейденвейс, здогадувалася, що, з великою часткою ймовірності, найчистіше повітря на Землі варто шукати в районі Антарктиди, – вона досить ізольована і найменше схильна до людського впливу.

Чисте повітря виявили у шарах атмосфери навколо Антарктиди

"Ми змогли використовувати бактерії, що містяться у повітрі над Південним океаном, як діагностичний інструмент для визначення ключових властивостей нижньої атмосфери, – розповідає співавтор дослідження Томас Хілл. – Наприклад, те, що аерозолі, які контролюють властивості хмар Південного океану, тісно пов'язані з біологічними процесами в океані і що Антарктида, мабуть, ізольована від поширення мікроорганізмів і виділення поживних речовин з південних континентів. У цілому це передбачає, що Південний океан – одне з небагатьох місць на Землі, які були мінімально порушені людською діяльністю".

