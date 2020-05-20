Наскільки коронавірус знизив шкідливі викиди від транспорту

Науково-дослідницька організація Global Carbon Project вивчила вплив пандемії COVID-19 на глобальний рівень викидів вуглекислого газу і з'ясувала, що обмеження, введені урядами різних країн, скоротили денні показники у середньому на 17 відсотків. І це не межа!

Найбільші відхилення зафіксовані у транспортному секторі (-36 відсотків), який генерує 20,6 відсотка світового CO₂. Докладний звіт опублікований в журналі Nature.

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Згідно з даними Global Carbon Project, пандемія різко змінила структуру попиту на енергоносії по всьому світу. Інфекція та подальше введення обмежень спровокували зупинку промислових підприємств та привели до значного зниження кількості поїздок на транспорті.

У середньому денні показники викидів вуглекислого газу на початок квітня впали на 17 відсотків, а пікові значення для окремих країн доходили до 26 відсотків. Причому найбільший вплив мав наземний транспорт (сам сектор впав на 36 відсотків, але забезпечив 43-процентне зниження глобальних викидів CO₂), за яким слідують промисловість (-19 відсотків від середніх значень 2019 роки), енергетичний сектор (-7,4 відсотка) і авіація (-60 відсотків).

У дослідженні зазначено, що обсяги викидів CO₂ у транспортному секторі продовжували рости навіть попри посилення екологічних норм і популяризацію заряджуваних гібридів і електрокарів. Урядам слід врахувати уроки пандемії і скорегувати свої екологічні програми.

Карантинні заходи скоротили рівень викидів в атмосферу

На основі цієї статистики організація робить прогноз. Якщо всі обмеження будуть зняті до середини червня, то світовий рівень викидів вуглекислого газу знизиться на чотири відсотки. У разі збереження хоча б частини з них до кінця року, падіння складе вісім відсотків.

Інше дослідження, проведене YourParkingSpace.co.uk, пов'язує поліпшення якості повітря з неминучим зростанням популярності електромобілів. Вважається, що після припинення пандемії люди не захочуть купувати на машини з ДВЗ, а будуть масово пересідати на "зелені" моделі.

Думка, що викликаний інфекцією "струс" прискорить перехід на електромобілі, підтримує і головний виконавчий директор Volvo Хокан Самуельсон. Топ-менеджер вважає, що вплинути на це можуть тільки влади, яким "потрібно витрачати гроші на просування нових технологій, а не старих".

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