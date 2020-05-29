Як покоління Z вплине на моду: цікавий прогноз

Купівельні звички зумерів покладуть край концепції швидкої моди, впевнені експерти з Британського Королівського товариства мистецтв (RSA). Це покоління змусить весь світ купувати менше одягу, полюбити секонд-хенди і переробляти старі речі.

Новою нормою стануть "розділені гардероби", тобто набір з речей, взятих в оренду.

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Для молодих людей мода – це прийняття рішень, що відображають їх індивідуальність, – говорить Каті Чітракорн, редактор відділу маркетингу в Vogue Business.

Покоління Z сильніше за інших стурбоване кліматичною кризою. Можливість переробляти і модернізувати речі дозволяє їм почуватися частиною еко-руху.

Люди відповідальніше ставляться до одягу

Пандемія тільки прискорила цю тенденцію. За даними британських аналітиків, 28% людей стали замовляти одяг у секонд-хендах та давати старим речам нове життя. А 35% жінок повідомили, що збираються купувати менше нових речей, навіть коли все закінчиться.

Представники RSA закликали уряд Великобританії звернути увагу на ці дані і більше інвестувати у стійку моду, а виробників – переглянути свій підхід і стати екологічнішими.

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