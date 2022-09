У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського

У Тайвані друком вийшла книга з промовами Володимира Зеленського під назвою "In these, We believe"/"Вірю в це". Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У Тайбеї 3 вересня презентували книгу "In these, We believe". Це спільний проєкт українського видавництва Yakaboo Publishing та тайванського Locus Publishing.

У книзі зібрали найвизначніші 50 промови президента України Володимира Зеленського – це історію його становлення як лідера нового формату, який зумів об'єднати світ.

Відомо, що передпродажем книги скористалися понад 10 000 тайванців.

Промови супроводжуються короткими поясненнями їх символічного та політичного значення, хронікою подій війни, а також репортажними світлинами українських фотографів, які здатні вразити читачів.

