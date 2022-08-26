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Абетка з безпеки: для українських школярів розробили унікальний посібник

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Абетка з безпеки: для українських школярів розробили унікальний посібник - фото 1

У МВС розробили спеціальну "Абетку з безпеки" для учнів середньої школи. Читайте далі та дізнайтеся, де можна прочитати таку "Абетку"!

Ця книжка є абсолютно безплатною, тож купувати її не потрібно. Електронна версія цієї "Абетки" є у вільному доступі в мережі. Про це розповів Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.

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Переглянути "Абетку з безпеки" можна за ЦИМ посиланням.

"Абетка з безпеки" інформує українських школярів про такі теми:

  • дії під час повітряної тривоги
  • роз'яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат і снарядів
  • хімічна атака
  • ядерна зброя
  • правила дорожнього руху
  • пожежна безпека
  • безпека в інтернеті
  • булінг
  • тощо
Абетка з безпеки: для українських школярів розробили унікальний посібник - фото 512071

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