Абетка з безпеки: для українських школярів розробили унікальний посібник

У МВС розробили спеціальну "Абетку з безпеки" для учнів середньої школи. Читайте далі та дізнайтеся, де можна прочитати таку "Абетку"!

Ця книжка є абсолютно безплатною, тож купувати її не потрібно. Електронна версія цієї "Абетки" є у вільному доступі в мережі. Про це розповів Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ.

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Переглянути "Абетку з безпеки" можна за ЦИМ посиланням.

"Абетка з безпеки" інформує українських школярів про такі теми:

дії під час повітряної тривоги

роз'яснення щодо небезпеки мін, бомб, гранат і снарядів

хімічна атака

ядерна зброя

правила дорожнього руху

пожежна безпека

безпека в інтернеті

булінг

тощо

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