Київська книгарня зібрала майже 48 000 російських книг, які відправили на перероблення

У книгарні "Сяйво книги", що у Києві, протягом півтора місяця тривав збір російських книг. Вдалося зібрати майже 25 тонн, які відправилися на перероблення. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

До збору приєдналися понад 1700 людей, які принесли приблизно 48 000 книжок протягом півтора місяця. Про це повідомляє Київська міська рада.

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Організатори отримали майже 98 000 гривень від реалізації макулатури, які скерують на потреби українських захисників. На отримані від цієї ініціативи кошти планують придбати авто для батальйону. У зв'язку з тим, що грошей не вистачає, книгарня продовжує збір російських книг.

Несли нам книги в руках, везли у валізах, приїжджали на переповнених книгами авто, відправляли на таксі або надсилали їх поштою", – коментують у книгарні.

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