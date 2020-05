У Sims 4 запускають екологічне оновлення: перші деталі

Популярна гра Sims 4 отримає екологічне оновлення, у якому гравці зможуть виправити ситуацію із забрудненням навколишнього середовища. Дивіться трейлер і дізнавайтесь дату виходу на Радіо МАКСИМУМ.

Гра Sims постійно отримує трендові оновлення, тож і ситуація з екологією не стала винятком. Вже 5 червня The Sims 4 презентує доповнення під назвою "Екологічне життя".

Кожен сім за бажанням зможе покращити світ навколо, очищаючи місто Евергрін-Харбор від сміття, переробляючи непотріб та створюючи зелені насадження. А це дозволить змінити все навколо гравця. Чим чистішими ставатимуть околиці, тим більша ймовірність, що врешті сіми побачать північне сяйво над містом.

Доповнення також отримає новинки у режимі будівництва, а вперше за всю історію гри гравець може зменшити рахунки за комуналку завдяки сонячним панелям, вітряним турбінам чи колекторам краси. Хай там як, але гра прозоро натякає про те, що врятувати середовище можна не лише за гаджетами, а й у реальному світі.

