Що обіцяє фанатам довгоочікувана The Last of Us Part II

Вийшов фінальний трейлер довгоочікуваної гри The Last of Us Part II. Дивимося разом!

Новий трейлер Naughty Dog для The Last of Us Part II, продовження улюбленої гри 2013 року, не обіцяє нічого хорошого для Еллі. Випущений трейлер обіцяє криваву подорож, повну втрат і страждань, мабуть, для всіх учасників.

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The Last of Us Part II запрошує у подорож з дорослою Еллі в жадобі помсти. "Після того, як жорстока подія руйнує відносний мир, який Еллі знайшла в Джексоні, вона має намір відновити справедливість", – йдеться в описі трейлера. "Коли вона полює за ними, один за іншим, вона стикається з тяжкими фізичними та емоційними наслідками своїх дій".

Підготовка до запуску гри була непростою. The Last of Us Part II була відкладена на невизначений термін на початку квітня, напередодні запланованого на травень випуску через пандемію. Однак вже 27 квітня Sony оголосила, що довгоочікувана гра Naughty Dog з'явиться 19 червня.

With launch just over a month away, we're excited to share another glimpse into The Last of Us Part II with our new story trailer.



Watch the full trailer here: https://t.co/Ioeemcf4ps pic.twitter.com/xTUipJstej — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 6, 2020

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