Fortnite побив ще один рекорд: мільйони користувачів у захваті

У Fortnite зареєструвалася нове рекордна кількість гравців: тепер їх більше 350 000 000 користувачів з усього світу. Однак, це далеко не всі рекорди гри.

Раніше студія зазначила, що за квітень користувачі провели понад 3,2 мільярда годин в грі, і це величезна кількість часу, навіть для середньостатистичного гравця.

У березні минулого року компанія повідомляла, що показник гравців склав майже 250 000 000, таким чином зараз гра стала популярною рівно на 100 000 000 гравців з усього світу. Втім, цьому сприяли різні івенти, за типом презентації альбому відомого реп-виконавця.

Таке збільшення популярності гри пояснюють тим, що через спалах вірусу COVID-19 люди все більше і більше часу проводять вдома, тому вони проводять свою самоізоляцію, граючи в Fortnite. Також зростання популярності сприяла доступність гри: вона є на ПК, консолях і навіть на мобільних платформах.

