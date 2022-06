У Львові відбудеться концерт з піснями легендарних The Beatles та збором коштів для ЗСУ

2 липня о 15:00 у Стрийському парку (біля Сенсотеки) відбудеться концерт, на якому співатимуть кавер-версії пісень легендарних The Beatles. Це перфоманс в рамках проєкту "Дешансонізація" зі збором коштів на потреби Збройних Сил України, повідомили організатори Український Мистецький Фронт.

Зібрані гроші надходять на рахунок ГО Міжнародна Асоціація Мистців, далі їх передадуть на потреби окремого полку спеціального призначення "АЗОВ".

На території парку будуть розміщені банери з QR кодом, відсканувавши який можна перерахувати кошти на допомогу українській армії.

Триб'ют виконуватимуть the Beatlevs – гурт, створений у Львові у 2010 році на основі львівського фан-клубу Бітлз. Фан-клуб був заснований у 2002 році й за час його існування до нього увійшли багато відомих українських артистів та митців.

Однак заради цікавості та стабільного проведення музичних заходів було створено власний кавер-гурт з назвою the Beatlevs (від назви міста Львів), який повністю складався з учасників фан-клубу. Спочатку гурт виступав лише на акціях фан-клубу, а згодом розширив географію виступів на всю Україну та закордоння. Згодом the Beatlevs отримав визнання не лише у середовищі бітломанів, але і серед звичайних меломанів. Лауреати фестивалю К. Кленчона в Польщі 2017-го та 2018 року та учасники багатьох акцій та фестивалів. У 2019 році виступили разом з першим гуртом Джона Леннона the Quarrymen (Ліверпуль) в Угорщині.

