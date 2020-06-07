На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Привітання з Трійцею 2020: проза та поздоровлення своїми словами з Зеленими святами
-
- 2168
Вітання у прозі з Трійцею 2020 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які подарують відчуття свята вашим рідним і друзям. Обирайте найкращі привітання!
Цьогоріч Трійця 2020 припадає на неділю, 7 червня. Зауважте, що другий день Зелених свят – понеділок, 8 травня – також буде вихідним для українців. Кожного року цей празник відзначають на 50-й день після Великодня. Підготували найкращі привітання для вас з Зеленими святами!
І ще: Привітання з Трійцею 2020: смс, вірші та проза з Зеленими святами
Зібрали для вас привітання з Трійцею українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть вірянам найкращі поздоровлення:
Привітання вірянам на Святу Трійцю у прозі
***
Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!
***
Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай ця урочистість з'єднує щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь в Таїнствах Церкви. Слава вічного єднання – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!
Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!
***
Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!
***
Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб горе, печалі та негаразди розсіялися і поступилися місцем світу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!
Короткі вітання з Трійцею своїми словами
***
Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім'ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!
***
Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!
***
У свято Трійці я від душі побажати хочу, щоб в будинок увійшло яскраве світло блага і щастя, щоб душу зігрівали промені добра і радості, щоб серце зберігало чисту і вірну любов, щоб на шляху горів вогник надії та віри!
***
Вітаю з теплим святом Трійці! Бажаю літнього настрою та особистого щастя, міцної сім'ї. Господньої опіки та чистоти помислів. Нехай йдуть всі прикрощі, поступаючись дорогу світлу, достатку і любові!
***
Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Дух, що зійшов з небес, привнесе чудеса в ваше життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати печалі та горя! більше радості та добра!
Оригінальні поздоровлення на Зелені Свята прозою
***
Вітаю з днем Святої Трійці! "На Трійцю душа на лад налаштуйся", – кажуть в народі. Нехай у кожного просвітиться душа. Бажаю вам радости серця свого, душевного спокою, одухотворення і натхнення! Вибачте всім, хто заподіяв вам біль. Будьте щасливі!
***
Вітаю з Трійцею! Бажаю стати щасливішим в три рази, бажаю жити під добрим прапором небес, бажаю завжди залишатися людиною світлого розуму, міцних сил, чуйного і люблячого серця, відкритої та щедрої душі. І нехай відтепер кожен твій день буде усіяний сонячними променями успіху, а вночі нехай для тебе світять яскраві зорі відради.
***
Я встану рано вранці й, дивлячись на світанок, помолюся за здоров'я рідних і коханих. Я сьогодні в це святе свято, у бога попросити хочу, для вас всіх благ земних і великого здоров'я. Нехай завжди береже вас Господь, де б ви не були. Допомагає вам в роботі, збереже вас в дорозі, охоронить вас від бід і ворогів. Зі святом Святої Трійці!
***
Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Вас завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий син дає підтримку та опору в скрутну хвилину!
***
Нехай разом із дзвоном, який сповіщає прихід свята Святої Трійці, у ваше життя прийдуть мир і добробут! Нехай не буде на вашому шляху спокус, яким ви не зможете опиратися, нехай перебування в цьому світі буде смиренним і спокійним, а всі гріхи прощені!
До теми: Привітання з Днем ангела Юлії 2020: вірші, смс і проза на іменини
-
13:25Конор Макгрегор знову вирішив попрощатись з UFC
-
12:51Кіану Рівз неймовірний: дублер розповів про доброту зірки
-
12:25Бренд Hermes створив кросівки, які стають роликами
-
11:50Надто відкрита ванна кімната шокувала мережу (фото)
-
11:21Популярна фітоняшка показала фото топлес
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:52Істина у вині: трейлер фільму "Ще по одній" з зіркою Ганнібала
-
10:24Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
-
09:56Погода в Україні 7 червня: точний прогноз по містах
-
09:28Три правила сніданку для тих, хто хоче схуднути
-
08:54Масштабний витік повністю розсекретив бюджетний Redmi 9
-
08:32Катя Осадча прокотилася на новенькому Jaguar F-Type
-
08:13Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок
-
07:30Привітання з Трійцею 2020: проза та поздоровлення своїми словами з Зеленими святами
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 06 червня
-
21:51Audi пояснила, чому обмежує зарядки електромобілів на програмному рівні
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
21:007 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:47Що буде з організмом, якщо щоночі користуватися смартфоном
-
20:23Представники цих професій зраджують найчастіше
-
19:51Користувачі мережі виявити секретну сторінку Бена Аффлека в інстаграмі
-
19:22Xiaomi Mi Band 5 з NFC працюватиме з картками Mastercard
-
18:50МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:41Класичний Jaguar XK120 перетворили на електрокар
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
10:24Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 7 червня
-
08:13Виконуйте негайно: 5 вправ, які забезпечать вам бадьорий ранок
- 06 червня
-
21:24З Кріпосної у Холостячку: Ксенія Мішина вразила мережу несподіваною заявою
-
18:18Здрач і Письк 4: як виглядають постери популярних фільмів болгарською мовою
-
16:16Кому не варто їсти полуницю
-
13:13Ці знаки Зодіаку завжди прийдуть вам на допомогу
-
10:43Привітання з Днем журналіста 2020: картинки, вірші та смс українською
-
08:55Дівчата повторили культові знімки моделей в купальниках: 10 спекотних прикладів (18+)
- 05 червня
-
21:3210 хибних тверджень, які з'явились у нашому житті завдяки порно
-
18:00Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець
-
16:13Як оплатити комунальні послуги, не виходячи з дому: покрокова інструкція
-
13:0045 українських слів, які характеризують погоду
-
11:00Як перемагати у світі фейків – 5 книг, які зорієнтують
-
09:25Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 5 червня
-
07:15Погода в Україні 5 червня: потепління і невеликі дощі
- 04 червня
-
21:26Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
-
18:3013 прикольних лайфхаків із 90-х, які зрозуміють лише обрані
-
16:21Анджеліні Джолі – 45 років: 8 найкращих ролей іменинниці
-
14:15Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця
-
12:00Не клубніка і не клюква: правильні назви улюблених ягід українською
-
09:20Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 4 червня
-
07:13Погода в Україні 4 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 03 червня
-
21:50Чого не вистачає чоловікам і жінкам у сексі: цікаве дослідження
-
19:00Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв
-
17:00Усе геніальне – просто: 17 речей, які ніби потрапили до нас із майбутнього