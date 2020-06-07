Привітання з Трійцею 2020: проза та поздоровлення своїми словами з Зеленими святами

Вітання у прозі з Трійцею 2020 українською – у нашій добірці! Підготували для вас поздоровлення своїми словами, які подарують відчуття свята вашим рідним і друзям. Обирайте найкращі привітання!

Цьогоріч Трійця 2020 припадає на неділю, 7 червня. Зауважте, що другий день Зелених свят – понеділок, 8 травня – також буде вихідним для українців. Кожного року цей празник відзначають на 50-й день після Великодня. Підготували найкращі привітання для вас з Зеленими святами!

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Зібрали для вас привітання з Трійцею українською мовою у прозі та своїми словами. Надішліть вірянам найкращі поздоровлення:

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Зі святом Святої Трійці вас, дорогі віряни! У цей день нехай ваші думки будуть чистими та добрими, а душа відкрита для допомоги та співчуття. Бажаю вам миру у вашому домі, ніжної любові та спокою, що прикрашає вашу повсякденне життя з її побутовими справами. Нехай Свята Трійця оберігає вас від усіх негараздів і робить чистим небо над вашою головою!

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Вітаю зі світлим, красивим святом Пресвятої Трійці! Нехай ця урочистість з'єднує щиру радість, веселощі, глибокий молитовний настрій, любов Бога, яка вміщує в себе все. Бажаю сил і розуміння виконувати заповіді, вдумливо читати слово Боже, брати участь в Таїнствах Церкви. Слава вічного єднання – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух, благодаті, добрих справ, віри!

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Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!

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Вітаю з Трійцею і хочу побажати, щоб у твоє життя стукали тільки добрі вісті, щоб кожен день в тебе знаходилися сили для добрих справ, щоб у твоєму домі ніколи не згасло світло блага і щастя, щоб на твоєму шляху завжди горіло зелене світло до успіху, процвітання і здійснення бажань!

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Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Хранителі завжди були за спиною. Щоб горе, печалі та негаразди розсіялися і поступилися місцем світу, радості та спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

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Вітаю зі святом Трійці! Бажаю духовного єднання в колі сім'ї, міцних і мирних взаємин, підтримки, любові, уваги та душевного добробуту. Нехай чистота, зелень і гармонія оселяться у вашому будинку і серцях!

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Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!

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У свято Трійці я від душі побажати хочу, щоб в будинок увійшло яскраве світло блага і щастя, щоб душу зігрівали промені добра і радості, щоб серце зберігало чисту і вірну любов, щоб на шляху горів вогник надії та віри!

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Вітаю з теплим святом Трійці! Бажаю літнього настрою та особистого щастя, міцної сім'ї. Господньої опіки та чистоти помислів. Нехай йдуть всі прикрощі, поступаючись дорогу світлу, достатку і любові!

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Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Дух, що зійшов з небес, привнесе чудеса в ваше життя! Бажаю небесного благословення, спокою на серці, не знати печалі та горя! більше радості та добра!

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Вітаю з днем Святої Трійці! "На Трійцю душа на лад налаштуйся", – кажуть в народі. Нехай у кожного просвітиться душа. Бажаю вам радости серця свого, душевного спокою, одухотворення і натхнення! Вибачте всім, хто заподіяв вам біль. Будьте щасливі!

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Вітаю з Трійцею! Бажаю стати щасливішим в три рази, бажаю жити під добрим прапором небес, бажаю завжди залишатися людиною світлого розуму, міцних сил, чуйного і люблячого серця, відкритої та щедрої душі. І нехай відтепер кожен твій день буде усіяний сонячними променями успіху, а вночі нехай для тебе світять яскраві зорі відради.

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Я встану рано вранці й, дивлячись на світанок, помолюся за здоров'я рідних і коханих. Я сьогодні в це святе свято, у бога попросити хочу, для вас всіх благ земних і великого здоров'я. Нехай завжди береже вас Господь, де б ви не були. Допомагає вам в роботі, збереже вас в дорозі, охоронить вас від бід і ворогів. Зі святом Святої Трійці!

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Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Вас завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий син дає підтримку та опору в скрутну хвилину!

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Нехай разом із дзвоном, який сповіщає прихід свята Святої Трійці, у ваше життя прийдуть мир і добробут! Нехай не буде на вашому шляху спокус, яким ви не зможете опиратися, нехай перебування в цьому світі буде смиренним і спокійним, а всі гріхи прощені!

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